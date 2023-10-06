Водитель иномарки на ЕКАД отвлекся и попал в смертельное ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
По факту ДТП проводится расследование Фото:

На 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) 55-летний водитель Toyota отвлекся во время движения и врезался в стоящую машину «ЗИЛ». Владелец иномарки скончался до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Toyota, не обеспечил постоянный контроль за движением авто, вследствие чего допустил наезд на стоящую машину „ЗИЛ“. В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте, до приезда скорой медпомощи», — сказано в сообщении. Общий стаж вождения погибшего оказался 23 года.

Мужчина, управлявший большегрузом рассказал, что остановился из-за поломки авто, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки, после чего подошел к капоту и почувствовал удар в заднюю часть авто. Сотрудники полиции на месте происшествия провели замеры и составили необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование.

Фото:

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На 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) 55-летний водитель Toyota отвлекся во время движения и врезался в стоящую машину «ЗИЛ». Владелец иномарки скончался до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Toyota, не обеспечил постоянный контроль за движением авто, вследствие чего допустил наезд на стоящую машину „ЗИЛ“. В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте, до приезда скорой медпомощи», — сказано в сообщении. Общий стаж вождения погибшего оказался 23 года. Мужчина, управлявший большегрузом рассказал, что остановился из-за поломки авто, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки, после чего подошел к капоту и почувствовал удар в заднюю часть авто. Сотрудники полиции на месте происшествия провели замеры и составили необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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