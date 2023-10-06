Водитель иномарки на ЕКАД отвлекся и попал в смертельное ДТП с грузовиком. Фото 06 октября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 + По факту ДТП проводится расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) 55-летний водитель Toyota отвлекся во время движения и врезался в стоящую машину «ЗИЛ». Владелец иномарки скончался до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Toyota, не обеспечил постоянный контроль за движением авто, вследствие чего допустил наезд на стоящую машину „ЗИЛ“. В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте, до приезда скорой медпомощи», — сказано в сообщении. Общий стаж вождения погибшего оказался 23 года. Мужчина, управлявший большегрузом рассказал, что остановился из-за поломки авто, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки, после чего подошел к капоту и почувствовал удар в заднюю часть авто. Сотрудники полиции на месте происшествия провели замеры и составили необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга» https://t.me/gibddekb96/5694 На 71 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) 55-летний водитель Toyota отвлекся во время движения и врезался в стоящую машину «ЗИЛ». Владелец иномарки скончался до приезда медиков. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Toyota, не обеспечил постоянный контроль за движением авто, вследствие чего допустил наезд на стоящую машину „ЗИЛ“. В результате ДТП 55-летний водитель Toyota скончался на месте, до приезда скорой медпомощи», — сказано в сообщении. Общий стаж вождения погибшего оказался 23 года. Мужчина, управлявший большегрузом рассказал, что остановился из-за поломки авто, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки, после чего подошел к капоту и почувствовал удар в заднюю часть авто. Сотрудники полиции на месте происшествия провели замеры и составили необходимые процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям