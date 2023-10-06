В ДТП на свердловской трассе пострадали три пассажира. Фото 07 октября 2023 в 05:25 Размер текста - 17 + Сотрудники ГИБДД устроили проверку по факту происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водители двух иномарок совершили ДТП, в котором пострадали три пассажира, в их числе 15-летний подросток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением мужчины, который совершал маневр левого поворота. В результате аварии двум пассажирам первого авто, 15-летнему подростку и 64—летней женщине оказана медпомощь, после осмотра бригадой СМП оба отпущены домой. Пассажир Daewoo Nexia, 77-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение», — сказано в сообщении. Известно, что все пассажиры использовали ремни безопасности. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водители двух иномарок совершили ДТП, в котором пострадали три пассажира, в их числе 15-летний подросток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением мужчины, который совершал маневр левого поворота. В результате аварии двум пассажирам первого авто, 15-летнему подростку и 64—летней женщине оказана медпомощь, после осмотра бригадой СМП оба отпущены домой. Пассажир Daewoo Nexia, 77-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение», — сказано в сообщении. Известно, что все пассажиры использовали ремни безопасности. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям