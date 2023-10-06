06 октября 2023

В ДТП на свердловской трассе пострадали три пассажира. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Сотрудники ГИБДД устроили проверку по факту происшествия Фото:

На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водители двух иномарок совершили ДТП, в котором пострадали три пассажира, в их числе 15-летний подросток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением мужчины, который совершал маневр левого поворота. В результате аварии двум пассажирам первого авто, 15-летнему подростку и 64—летней женщине оказана медпомощь, после осмотра бригадой СМП оба отпущены домой. Пассажир Daewoo Nexia, 77-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение», — сказано в сообщении.

Известно, что все пассажиры использовали ремни безопасности. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водители двух иномарок совершили ДТП, в котором пострадали три пассажира, в их числе 15-летний подросток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением мужчины, который совершал маневр левого поворота. В результате аварии двум пассажирам первого авто, 15-летнему подростку и 64—летней женщине оказана медпомощь, после осмотра бригадой СМП оба отпущены домой. Пассажир Daewoo Nexia, 77-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение», — сказано в сообщении. Известно, что все пассажиры использовали ремни безопасности. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...