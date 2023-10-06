На трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водители двух иномарок совершили ДТП, в котором пострадали три пассажира, в их числе 15-летний подросток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с автомобилем Renault Latitude под управлением мужчины, который совершал маневр левого поворота. В результате аварии двум пассажирам первого авто, 15-летнему подростку и 64—летней женщине оказана медпомощь, после осмотра бригадой СМП оба отпущены домой. Пассажир Daewoo Nexia, 77-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение», — сказано в сообщении.
Известно, что все пассажиры использовали ремни безопасности. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
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