06 октября 2023

В Тюменской области загорелся жилой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
О пожаре сообщила пресс-служба областного УМЧС Фото:

В тюменской деревне Падерина вечером 7 октября загорелся дом №8 на улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

«В деревне Падерина (Тюменская область) по адресу ул. Луговая, 8 горит жилой дом размерами 6 на 8 метров и пристрой 4 на 3 метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Противопожарная служба ТО». Пожар произошел вечером 7 октября.

На тушение пожара работали спасатели из Московского и Перевалово. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не известны.

Фото:

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В тюменской деревне Падерина вечером 7 октября загорелся дом №8 на улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. «В деревне Падерина (Тюменская область) по адресу ул. Луговая, 8 горит жилой дом размерами 6 на 8 метров и пристрой 4 на 3 метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Противопожарная служба ТО». Пожар произошел вечером 7 октября. На тушение пожара работали спасатели из Московского и Перевалово. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не известны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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