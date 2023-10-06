В Тюменской области загорелся жилой дом. Фото

07 октября 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

О пожаре сообщила пресс-служба областного УМЧС Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменской деревне Падерина вечером 7 октября загорелся дом №8 на улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. «В деревне Падерина (Тюменская область) по адресу ул. Луговая, 8 горит жилой дом размерами 6 на 8 метров и пристрой 4 на 3 метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Противопожарная служба ТО». Пожар произошел вечером 7 октября. На тушение пожара работали спасатели из Московского и Перевалово. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не известны. Фото: telegram-канал «Противопожарная служба ТО», https://t.me/ppsto72

В тюменской деревне Падерина вечером 7 октября загорелся дом №8 на улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. «В деревне Падерина (Тюменская область) по адресу ул. Луговая, 8 горит жилой дом размерами 6 на 8 метров и пристрой 4 на 3 метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Противопожарная служба ТО». Пожар произошел вечером 7 октября. На тушение пожара работали спасатели из Московского и Перевалово. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не известны.