О пожаре сообщила пресс-служба областного УМЧС
В тюменской деревне Падерина вечером 7 октября загорелся дом №8 на улице Луговой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
«В деревне Падерина (Тюменская область) по адресу ул. Луговая, 8 горит жилой дом размерами 6 на 8 метров и пристрой 4 на 3 метра», — сообщила пресс-служба в telegram-канале «Противопожарная служба ТО». Пожар произошел вечером 7 октября.
На тушение пожара работали спасатели из Московского и Перевалово. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не известны.
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