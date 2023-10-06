Трамп посоветовал Украине отдать свои русскоязычные области России

Дональд Трамп предложил Украине отдать часть территорий РоссииФото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом Киев сможет сохранить свою страну.
«Можно было бы отдать области, <…> где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]», — пояснил Дональд Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы лично договориться о такой сделке.
В отличие от текущего американского лидера Джо Байдена Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону нужно перестать поставлять военную поддержку Украине. Экс-глава также подчеркивал, что окажись он вновь на своем посту, то поспособствовал бы прекращению конфликта между Киевом и Москвой, передает телеканал 360.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом Киев сможет сохранить свою страну. «Можно было бы отдать области, <…> где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]», — пояснил Дональд Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы лично договориться о такой сделке. В отличие от текущего американского лидера Джо Байдена Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону нужно перестать поставлять военную поддержку Украине. Экс-глава также подчеркивал, что окажись он вновь на своем посту, то поспособствовал бы прекращению конфликта между Киевом и Москвой, передает телеканал 360.