06 октября 2023

Трамп посоветовал Украине отдать свои русскоязычные области России

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп предложил Украине отдать часть территорий России Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом Киев сможет сохранить свою страну.

«Можно было бы отдать области, <…> где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]», — пояснил Дональд Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы лично договориться о такой сделке.

В отличие от текущего американского лидера Джо Байдена Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону нужно перестать поставлять военную поддержку Украине. Экс-глава также подчеркивал, что окажись он вновь на своем посту, то поспособствовал бы прекращению конфликта между Киевом и Москвой, передает телеканал 360.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом Киев сможет сохранить свою страну. «Можно было бы отдать области, <…> где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну [Украину]», — пояснил Дональд Трамп в интервью Just The News. Он добавил, что мог бы лично договориться о такой сделке. В отличие от текущего американского лидера Джо Байдена Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтону нужно перестать поставлять военную поддержку Украине. Экс-глава также подчеркивал, что окажись он вновь на своем посту, то поспособствовал бы прекращению конфликта между Киевом и Москвой, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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