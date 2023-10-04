Трамп предложил прекратить поддержку Украины

05 октября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Трамп призывает присмотреться к расходам ЕС на поддержку Киева Фото: Official White House / Tia Dufour Экс-президент США Дональд Трамп предложил Вашингтону прекратить финансировать Украину. По мнению Трампа, Европа тратит значительно меньше средств на поддержку Киева, чем это делает Америка. «Больше не следует направлять ни доллара на Украину. Пока Европа не сравняется с теми деньгами, которые США потратили на Украину и ее оборону!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Бывший президент отметил, что оценивает расходы США в 175 миллиардов долларов. Также Трамп предложил администрации Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева. США и западные страны активно направляли помощь Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года. Однако 1 октября 2023 года президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней, который не предусматривает помощи Киеву. В итоге Украина лишилась 24 миллиарда долларов.

Экс-президент США Дональд Трамп предложил Вашингтону прекратить финансировать Украину. По мнению Трампа, Европа тратит значительно меньше средств на поддержку Киева, чем это делает Америка. «Больше не следует направлять ни доллара на Украину. Пока Европа не сравняется с теми деньгами, которые США потратили на Украину и ее оборону!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Бывший президент отметил, что оценивает расходы США в 175 миллиардов долларов. Также Трамп предложил администрации Байдена настоять на уравнивании вклада европейских союзников Киева. США и западные страны активно направляли помощь Украине с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года. Однако 1 октября 2023 года президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней, который не предусматривает помощи Киеву. В итоге Украина лишилась 24 миллиарда долларов.