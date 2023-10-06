Одна из причин, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на фронте, это сочетание советской тактики и западной военной техники. Об этом рассказал британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз. По его мнению, такое совмещение попросту не работает.
«Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — пояснил Тим Коллинз в материале для британской газеты The Telegraph. Он добавил, что в рамках контрнаступления украинские солдаты сталкиваются и с другими проблемами. Им успешно противостоят российские артиллеристы и снайперы. Также ВСУ встречаются с минными заграждениями, которые не могут преодолеть.
Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Выступая на сессии клуба «Валдай», президент РФ Владиимир Путин подчеркнул, что ВСУ за это время потеряли 90 тысяч человек. Он в целом высказался о значении спецоперации, передает A42. По его словам, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности. Поясняя провал контрнаступления, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его успеху помешало отсутствие достаточного вооружения и средств противовоздушной обороны. В ЦРУ уточнили, что успешному наступлению мешают эффективные российские атаки, передает RT.
Одна из причин, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на фронте, это сочетание советской тактики и западной военной техники. Об этом рассказал британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз. По его мнению, такое совмещение попросту не работает. «Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — пояснил Тим Коллинз в материале для британской газеты The Telegraph. Он добавил, что в рамках контрнаступления украинские солдаты сталкиваются и с другими проблемами. Им успешно противостоят российские артиллеристы и снайперы. Также ВСУ встречаются с минными заграждениями, которые не могут преодолеть. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Выступая на сессии клуба «Валдай», президент РФ Владиимир Путин подчеркнул, что ВСУ за это время потеряли 90 тысяч человек. Он в целом высказался о значении спецоперации, передает A42. По его словам, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности. Поясняя провал контрнаступления, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его успеху помешало отсутствие достаточного вооружения и средств противовоздушной обороны. В ЦРУ уточнили, что успешному наступлению мешают эффективные российские атаки, передает RT.