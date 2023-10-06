Британский офицер назвал ошибку, из-за которой ВСУ терпят поражение на фронте

Британский ветеран Коллинз: ошибка ВСУ в сочетании оружия Запада и тактики СССР

07 октября 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Не получится успешно совмещать советскую тактику и западное вооружение, подчеркнул Тим Коллинз, говоря об ошибках ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна из причин, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на фронте, это сочетание советской тактики и западной военной техники. Об этом рассказал британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз. По его мнению, такое совмещение попросту не работает. «Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — пояснил Тим Коллинз в материале для британской газеты The Telegraph. Он добавил, что в рамках контрнаступления украинские солдаты сталкиваются и с другими проблемами. Им успешно противостоят российские артиллеристы и снайперы. Также ВСУ встречаются с минными заграждениями, которые не могут преодолеть. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Выступая на сессии клуба «Валдай», президент РФ Владиимир Путин подчеркнул, что ВСУ за это время потеряли 90 тысяч человек. Он в целом высказался о значении спецоперации, передает A42. По его словам, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности. Поясняя провал контрнаступления, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его успеху помешало отсутствие достаточного вооружения и средств противовоздушной обороны. В ЦРУ уточнили, что успешному наступлению мешают эффективные российские атаки, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна из причин, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на фронте, это сочетание советской тактики и западной военной техники. Об этом рассказал британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз. По его мнению, такое совмещение попросту не работает. «Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать», — пояснил Тим Коллинз в материале для британской газеты The Telegraph. Он добавил, что в рамках контрнаступления украинские солдаты сталкиваются и с другими проблемами. Им успешно противостоят российские артиллеристы и снайперы. Также ВСУ встречаются с минными заграждениями, которые не могут преодолеть. Украина проводит контрнаступление с 4 июня. Выступая на сессии клуба «Валдай», президент РФ Владиимир Путин подчеркнул, что ВСУ за это время потеряли 90 тысяч человек. Он в целом высказался о значении спецоперации, передает A42. По его словам, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности. Поясняя провал контрнаступления, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его успеху помешало отсутствие достаточного вооружения и средств противовоздушной обороны. В ЦРУ уточнили, что успешному наступлению мешают эффективные российские атаки, передает RT.