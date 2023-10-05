Путин: Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации

05 октября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей, поставленных в рамках СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери ВСУ насчитывают более 90 тысяч человек. Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 различных бронемашин. Убедительный ответ? У нас есть свое понимание, что и как, что сделать, что добавить, спокойно идем к достижению своих целей и мы их добьемся», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в своем контрнаступлении. По словам солдат, они потерпели поражение из-за российских авиационных бомб КАБ. Они не дали прорвать оборону страны.

Потери ВСУ насчитывают более 90 тысяч человек. Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 различных бронемашин. Убедительный ответ? У нас есть свое понимание, что и как, что сделать, что добавить, спокойно идем к достижению своих целей и мы их добьемся», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в своем контрнаступлении. По словам солдат, они потерпели поражение из-за российских авиационных бомб КАБ. Они не дали прорвать оборону страны.