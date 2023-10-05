Путин: Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай". Красная Поляна, валдай клуб
Путин заявил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей, поставленных в рамках СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ насчитывают более 90 тысяч человек. Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 различных бронемашин. Убедительный ответ? У нас есть свое понимание, что и как, что сделать, что добавить, спокойно идем к достижению своих целей и мы их добьемся», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в своем контрнаступлении. По словам солдат, они потерпели поражение из-за российских авиационных бомб КАБ. Они не дали прорвать оборону страны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери ВСУ насчитывают более 90 тысяч человек. Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации на Украине. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 различных бронемашин. Убедительный ответ? У нас есть свое понимание, что и как, что сделать, что добавить, спокойно идем к достижению своих целей и мы их добьемся», — заявил Путин. Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в своем контрнаступлении. По словам солдат, они потерпели поражение из-за российских авиационных бомб КАБ. Они не дали прорвать оборону страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...