Курганский сенатор Муратов перечислил, что общество должно сделать для Путина

Курганский сенатор Муратов: общество должно сплотиться вокруг Владимира Путина

Сергей Муратов поздравил Владимира Путина с днем рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что общество должно сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и оказать ему поддержку. Муратов также поздравил главу государства с днем рождения в своем telegram-канале.

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Путина! <…> Сегодня мы, общество, должны сплотиться вокруг главы государства и оказать ему огромную поддержку! Я желаю Владимиру Владимировичу успехов в его нелегком труде, здоровья, а также реализации идей на благо нашей родины», — написал Муратов в своем telegram-канале.

Как заявил сенатор, Владимир Путин прилагает «немало усилий в условиях санкций и проведения спецоперации, чтобы обеспечить суверенитет России и защитить ее национальные интересы». «Развиваются мегаполисы, малые города, поселки и села. Глава государства делает все, чтобы росла экономика каждого региона и страны в целом. В Курганской области успешно реализуются нацпроекты при поддержке президента», — отметил Муратов.