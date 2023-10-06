06 октября 2023

Курганский сенатор Муратов перечислил, что общество должно сделать для Путина

Курганский сенатор Муратов: общество должно сплотиться вокруг Владимира Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов поздравил Владимира Путина с днем рождения Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что общество должно сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и оказать ему поддержку. Муратов также поздравил главу государства с днем рождения в своем telegram-канале.

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Путина! <…> Сегодня мы, общество, должны сплотиться вокруг главы государства и оказать ему огромную поддержку! Я желаю Владимиру Владимировичу успехов в его нелегком труде, здоровья, а также реализации идей на благо нашей родины», — написал Муратов в своем telegram-канале.

Как заявил сенатор, Владимир Путин прилагает «немало усилий в условиях санкций и проведения спецоперации, чтобы обеспечить суверенитет России и защитить ее национальные интересы». «Развиваются мегаполисы, малые города, поселки и села. Глава государства делает все, чтобы росла экономика каждого региона и страны в целом. В Курганской области успешно реализуются нацпроекты при поддержке президента», — отметил Муратов.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил, что общество должно сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и оказать ему поддержку. Муратов также поздравил главу государства с днем рождения в своем telegram-канале. «Сегодня день рождения нашего президента Владимира Путина! <…> Сегодня мы, общество, должны сплотиться вокруг главы государства и оказать ему огромную поддержку! Я желаю Владимиру Владимировичу успехов в его нелегком труде, здоровья, а также реализации идей на благо нашей родины», — написал Муратов в своем telegram-канале. Как заявил сенатор, Владимир Путин прилагает «немало усилий в условиях санкций и проведения спецоперации, чтобы обеспечить суверенитет России и защитить ее национальные интересы». «Развиваются мегаполисы, малые города, поселки и села. Глава государства делает все, чтобы росла экономика каждого региона и страны в целом. В Курганской области успешно реализуются нацпроекты при поддержке президента», — отметил Муратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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