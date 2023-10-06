Мужчину остановили сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские сотрудники ДПС в селе Вагай (Тюменская область) задержали 46-летнего пассажира машины, в которой нашли более 3,5 килограммов конопли. Мужчина насобирал ее в поле для личного использования. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«В селе Вагай сотрудники ДПС полиции МО МВД России „Тобольский“ остановили водителя, управляющего отечественным автомобилем. В машине полицейские нашли мешок, в котором находилась конопля массой более 3,5 килограммов. Пассажир автомобиля — 46-летний неоднократно судимый местный житель признался, что конопля принадлежит ему. Мужчина рассказал, что растения сорвал на поле, чтобы сделать наркотическое средство для личного употребления», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Во время проверки документов полицейские заметили, что пассажир автомобиля нервничал. Кроме этого, сотрудники ДПС заметили лежавший в салоне мешок, поэтому решили провести осмотр машины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенное в крупном размере). За подобное нарушение максимальным наказанием считается лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.