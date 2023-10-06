В Тюмени из-за нарушения правил дистанции столкнулись пять машин
В Тюмени на улице Дружбы, 126 столкнулись пять машин из-за нарушения правил дистанции. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«Сейчас автоинспекторы работают на месте столкновения пяти автомобилей на улицы Дружбы, 126. Причиной аварии стало нарушение правил дистанции. Легкую травму получил 12-летний пассажир одного из автомобилей», — написала пресс-служба в telegram-канале.
По словам пресс-службы ведомства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на этом участке дороги не затруднено.
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