В Тюмени произошла авария из пяти машин. Фото

07 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Тюмени из-за нарушения правил дистанции столкнулись пять машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Дружбы, 126 столкнулись пять машин из-за нарушения правил дистанции. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сейчас автоинспекторы работают на месте столкновения пяти автомобилей на улицы Дружбы, 126. Причиной аварии стало нарушение правил дистанции. Легкую травму получил 12-летний пассажир одного из автомобилей», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на этом участке дороги не затруднено.

В Тюмени на улице Дружбы, 126 столкнулись пять машин из-за нарушения правил дистанции. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сейчас автоинспекторы работают на месте столкновения пяти автомобилей на улицы Дружбы, 126. Причиной аварии стало нарушение правил дистанции. Легкую травму получил 12-летний пассажир одного из автомобилей», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на этом участке дороги не затруднено.