06 октября 2023

В Тюмени произошла авария из пяти машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на улице Лесопарковая. Челябинск, дтп, авария
В Тюмени из-за нарушения правил дистанции столкнулись пять машин Фото:

В Тюмени на улице Дружбы, 126 столкнулись пять машин из-за нарушения правил дистанции. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Сейчас автоинспекторы работают на месте столкновения пяти автомобилей на улицы Дружбы, 126. Причиной аварии стало нарушение правил дистанции. Легкую травму получил 12-летний пассажир одного из автомобилей», — написала пресс-служба в telegram-канале.

По словам пресс-службы ведомства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на этом участке дороги не затруднено.

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В Тюмени на улице Дружбы, 126 столкнулись пять машин из-за нарушения правил дистанции. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Сейчас автоинспекторы работают на месте столкновения пяти автомобилей на улицы Дружбы, 126. Причиной аварии стало нарушение правил дистанции. Легкую травму получил 12-летний пассажир одного из автомобилей», — написала пресс-служба в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Движение на этом участке дороги не затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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