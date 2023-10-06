06 октября 2023

В Курганской области зафиксировали 168 пожаров, произошедших из-за курения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, пожар, тушение пожара
Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров Фото:

За девять месяцев 2023 года в Курганской области зафиксировано 168 пожаров, которые произошли из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, на которых нередко гибнут люди. Так, за девять месяцев 2023 года в регионе зафиксировано 168 пожаров, произошедших из-за неосторожности или небрежности при курении. Чтобы избежать трагедии, не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно лежа в постели, используйте пепельницы из негорючих материалов, стойких к опрокидыванию», — сообщили на сайте ведомства.

В МЧС советуют курить только в специально отведенных для этого местах и избегать курения рядом с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым звуковым сигналом.

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За девять месяцев 2023 года в Курганской области зафиксировано 168 пожаров, которые произошли из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, на которых нередко гибнут люди. Так, за девять месяцев 2023 года в регионе зафиксировано 168 пожаров, произошедших из-за неосторожности или небрежности при курении. Чтобы избежать трагедии, не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно лежа в постели, используйте пепельницы из негорючих материалов, стойких к опрокидыванию», — сообщили на сайте ведомства. В МЧС советуют курить только в специально отведенных для этого местах и избегать курения рядом с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым звуковым сигналом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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