В Курганской области зафиксировали 168 пожаров, произошедших из-за курения

07 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За девять месяцев 2023 года в Курганской области зафиксировано 168 пожаров, которые произошли из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, на которых нередко гибнут люди. Так, за девять месяцев 2023 года в регионе зафиксировано 168 пожаров, произошедших из-за неосторожности или небрежности при курении. Чтобы избежать трагедии, не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно лежа в постели, используйте пепельницы из негорючих материалов, стойких к опрокидыванию», — сообщили на сайте ведомства. В МЧС советуют курить только в специально отведенных для этого местах и избегать курения рядом с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым звуковым сигналом.

За девять месяцев 2023 года в Курганской области зафиксировано 168 пожаров, которые произошли из-за неосторожности при курении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, на которых нередко гибнут люди. Так, за девять месяцев 2023 года в регионе зафиксировано 168 пожаров, произошедших из-за неосторожности или небрежности при курении. Чтобы избежать трагедии, не курите в состоянии алкогольного опьянения, особенно лежа в постели, используйте пепельницы из негорючих материалов, стойких к опрокидыванию», — сообщили на сайте ведомства. В МЧС советуют курить только в специально отведенных для этого местах и избегать курения рядом с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Также следует установить пожарный извещатель, который реагирует на дым звуковым сигналом.