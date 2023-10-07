АТОР: в Израиле, где началась война, сейчас находится 100 российских туристов

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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Около ста туристов из РФ находятся на территории Израиля в разгар военных действий Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле, где начались военные действия, находятся порядка ста туристов. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров (АТОР).

«В Израиле сейчас находятся около ста организованных туристов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. Уточняется, что число путешественников, прибывших в государство самостоятельно, неизвестно.

Также в ассоциации заявили, что сведений о россиянах, пострадавших в результате военных действий, нет. Заявление ассоциации передало посольство РФ в Израиле.

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В Израиле, где начались военные действия, находятся порядка ста туристов. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров (АТОР). «В Израиле сейчас находятся около ста организованных туристов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. Уточняется, что число путешественников, прибывших в государство самостоятельно, неизвестно. Также в ассоциации заявили, что сведений о россиянах, пострадавших в результате военных действий, нет. Заявление ассоциации передало посольство РФ в Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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