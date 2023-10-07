АТОР: в Израиле, где началась война, сейчас находится 100 российских туристов

07 октября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Около ста туристов из РФ находятся на территории Израиля в разгар военных действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Израиле, где начались военные действия, находятся порядка ста туристов. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров (АТОР). «В Израиле сейчас находятся около ста организованных туристов», — говорится в сообщении , опубликованном в telegram-канале ассоциации. Уточняется, что число путешественников, прибывших в государство самостоятельно, неизвестно. Также в ассоциации заявили, что сведений о россиянах, пострадавших в результате военных действий, нет. Заявление ассоциации передало посольство РФ в Израиле.

В Израиле, где начались военные действия, находятся порядка ста туристов. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров (АТОР). «В Израиле сейчас находятся около ста организованных туристов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ассоциации. Уточняется, что число путешественников, прибывших в государство самостоятельно, неизвестно. Также в ассоциации заявили, что сведений о россиянах, пострадавших в результате военных действий, нет. Заявление ассоциации передало посольство РФ в Израиле.