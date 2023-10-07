АТОР: в Израиле, где началась война, сейчас находится 100 российских туристов

Около ста туристов из РФ находятся на территории Израиля в разгар военных действий
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В Израиле, где начались военные действия, находятся порядка ста туристов. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров (АТОР).
«В Израиле сейчас находятся около ста организованных туристов», — говорится
Также в ассоциации заявили, что сведений о россиянах, пострадавших в результате военных действий, нет. Заявление ассоциации передало посольство РФ в Израиле.
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