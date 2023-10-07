Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл (на фото) отметил вклад Владимира Путина в отстаивании суверенитета РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул, что благодаря российскому лидеру государство претерпело «эпохальные» изменения, которые преобразили облик страны.

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан», — заявил Патриарх Кирилл. Его поздравления опубликованы на сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ также отметил вклад Путина отстаивание суверенитета России и заботу главы государства о социально-экономическом развитии России. Кроме того, Патриарх всея Руси поблагодарил российского лидера за поддержку разных инициатив православной церкви, что позволяет сохранить ее духовное и историческое наследие. Также он пожелал президенту сил и божьей помощи в служении государству и его народу.

Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполнился 71 год. Российского лидера уже успели поздравить глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.