МИД РФ назвало причину начала войны в Израиле

МИД РФ связало войну в Израиле с безответственностью Запада
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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
В МИД России обвинили Запад в обострении конфликта Израиля и Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные действия в Израиле начались из-за постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза. Также причиной стало блокирование стран Ближнего Востока со стороны Запада. Об этом заявили в МИД России.

«Масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного „квартета“ международных посредников в составе РФ, США, ЕС и ООН», — говорится в сообщении на сайте дипведомства. В министерстве также призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь для мира на Ближнем Востоке.

Ранее палестинское движение ХАМАС вторглось на Израильскую территорию. В результате продолжительных военных действий пострадало 545 человек. Также сообщалось о 22 погибших. В израильском министерстве обороны заявили, что Палестина объявила Иерусалиму войну, когда напала на его земли.

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Военные действия в Израиле начались из-за постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза. Также причиной стало блокирование стран Ближнего Востока со стороны Запада. Об этом заявили в МИД России. «Масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного „квартета“ международных посредников в составе РФ, США, ЕС и ООН», — говорится в сообщении на сайте дипведомства. В министерстве также призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь для мира на Ближнем Востоке. Ранее палестинское движение ХАМАС вторглось на Израильскую территорию. В результате продолжительных военных действий пострадало 545 человек. Также сообщалось о 22 погибших. В израильском министерстве обороны заявили, что Палестина объявила Иерусалиму войну, когда напала на его земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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