МИД РФ назвало причину начала войны в Израиле

МИД РФ связало войну в Израиле с безответственностью Запада

07 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В МИД России обвинили Запад в обострении конфликта Израиля и Палестины Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военные действия в Израиле начались из-за постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза. Также причиной стало блокирование стран Ближнего Востока со стороны Запада. Об этом заявили в МИД России. «Масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного „квартета“ международных посредников в составе РФ, США, ЕС и ООН», — говорится в сообщении на сайте дипведомства. В министерстве также призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь для мира на Ближнем Востоке. Ранее палестинское движение ХАМАС вторглось на Израильскую территорию. В результате продолжительных военных действий пострадало 545 человек. Также сообщалось о 22 погибших. В израильском министерстве обороны заявили, что Палестина объявила Иерусалиму войну, когда напала на его земли.

Военные действия в Израиле начались из-за постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза. Также причиной стало блокирование стран Ближнего Востока со стороны Запада. Об этом заявили в МИД России. «Масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного „квартета“ международных посредников в составе РФ, США, ЕС и ООН», — говорится в сообщении на сайте дипведомства. В министерстве также призвали Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь для мира на Ближнем Востоке. Ранее палестинское движение ХАМАС вторглось на Израильскую территорию. В результате продолжительных военных действий пострадало 545 человек. Также сообщалось о 22 погибших. В израильском министерстве обороны заявили, что Палестина объявила Иерусалиму войну, когда напала на его земли.