Пентагон начнет поставки техники Израилю из-за начала войны

07 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Пентагон вмешался в конфликт Израиля и Палестины Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля были средства для самозащиты», — отметил Остин в своем заявлении. Его цитирует израильская газета Globes . Президент Израиля Беньямин Нетаньяху поговорит о поставке необходимой военной техники с президентом США Байденом в ближайший час. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений. Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир Палестины и Израиля возможен только на условиях «принципа двух государств».

Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля были средства для самозащиты», — отметил Остин в своем заявлении. Его цитирует израильская газета Globes. Президент Израиля Беньямин Нетаньяху поговорит о поставке необходимой военной техники с президентом США Байденом в ближайший час. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений. Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир Палестины и Израиля возможен только на условиях «принципа двух государств».