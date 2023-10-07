Пентагон начнет поставки техники Израилю из-за начала войны

Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля были средства для самозащиты», — отметил Остин в своем заявлении. Его цитирует израильская газета Globes. Президент Израиля Беньямин Нетаньяху поговорит о поставке необходимой военной техники с президентом США Байденом в ближайший час.
Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений. Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир Палестины и Израиля возможен только на условиях «принципа двух государств».
Пентагон намерен помочь Израилю с необходимой военной техникой, чтобы у страны были средства для самозащиты. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля были средства для самозащиты», — отметил Остин в своем заявлении. Его цитирует израильская газета Globes. Президент Израиля Беньямин Нетаньяху поговорит о поставке необходимой военной техники с президентом США Байденом в ближайший час. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора газа выпустило по Израилю тысячи ракет. После чего военные ворвались на территорию Израиля. В израильском министерстве здравоохранения сообщили о 545 пострадавших в результате военных столкновений. Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир Палестины и Израиля возможен только на условиях «принципа двух государств».