НАТО осудила атаки Палестины на Израиль

НАТО встала на сторону своего партнера — Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
НАТО выступает на стороне Израиля в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Вайт.
«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАСА против партнера по НАТО Израиля. Иерусалим вправе защищать себя», — написал представитель альянса в своем аккаунте X (ранее Twitter).
Ранее министр обороны США Ллойд Остин также выразил готовность снабдить израильскую сторону всем необходимым для обороны. Российская сторона, в свою очередь, призывала конфликтующие страны к прекращению боевых действий.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!