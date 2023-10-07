НАТО осудила атаки Палестины на Израиль

07 октября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

НАТО встала на сторону своего партнера — Израиля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа НАТО выступает на стороне Израиля в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Вайт. «Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАСА против партнера по НАТО Израиля. Иерусалим вправе защищать себя», — написал представитель альянса в своем аккаунте X (ранее Twitter). Ранее министр обороны США Ллойд Остин также выразил готовность снабдить израильскую сторону всем необходимым для обороны. Российская сторона, в свою очередь, призывала конфликтующие страны к прекращению боевых действий.

НАТО выступает на стороне Израиля в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Вайт. «Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАСА против партнера по НАТО Израиля. Иерусалим вправе защищать себя», — написал представитель альянса в своем аккаунте X (ранее Twitter). Ранее министр обороны США Ллойд Остин также выразил готовность снабдить израильскую сторону всем необходимым для обороны. Российская сторона, в свою очередь, призывала конфликтующие страны к прекращению боевых действий.