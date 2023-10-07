НАТО осудила атаки Палестины на Израиль

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НАТО встала на сторону своего партнера — Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

НАТО выступает на стороне Израиля в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Вайт.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАСА против партнера по НАТО Израиля. Иерусалим вправе защищать себя», — написал представитель альянса в своем аккаунте X (ранее Twitter).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин также выразил готовность снабдить израильскую сторону всем необходимым для обороны. Российская сторона, в свою очередь, призывала конфликтующие страны к прекращению боевых действий.

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НАТО выступает на стороне Израиля в конфликте с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Вайт. «Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАСА против партнера по НАТО Израиля. Иерусалим вправе защищать себя», — написал представитель альянса в своем аккаунте X (ранее Twitter). Ранее министр обороны США Ллойд Остин также выразил готовность снабдить израильскую сторону всем необходимым для обороны. Российская сторона, в свою очередь, призывала конфликтующие страны к прекращению боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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