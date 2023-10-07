Байден поддержал план Израиля о долгой войне с Палестиной

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Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
Джо Байден поддержал премьер-министра Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Содержание телефонного разговора премьер-министра Израиля и президента США передает издание The New York Times.

«Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днем и сказал ему, что „потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу“», — сообщило издание. В ответ на это американский президент заявил, что поддерживает Израиль, и что страна имеет полное право обороняться.

Со схожим заявлением поддержки Иерусалима ранее выступал и министр обороны США Ллойд Остин. Он отмечал, что американская сторона готовится поставлять Израилю средства защиты. НАТО также осудила атаку Палестины на израильскую территорию.

Силы палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября. В Израиле из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена всеобщая мобилизация. При этом израильские вооруженные силы рассчитывают очистить территорию страны от палестинцев к концу дня.

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Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Содержание телефонного разговора премьер-министра Израиля и президента США передает издание The New York Times. «Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днем и сказал ему, что „потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу“», — сообщило издание. В ответ на это американский президент заявил, что поддерживает Израиль, и что страна имеет полное право обороняться. Со схожим заявлением поддержки Иерусалима ранее выступал и министр обороны США Ллойд Остин. Он отмечал, что американская сторона готовится поставлять Израилю средства защиты. НАТО также осудила атаку Палестины на израильскую территорию. Силы палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября. В Израиле из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена всеобщая мобилизация. При этом израильские вооруженные силы рассчитывают очистить территорию страны от палестинцев к концу дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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