Байден поддержал план Израиля о долгой войне с Палестиной

07 октября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Джо Байден поддержал премьер-министра Израиля Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Содержание телефонного разговора премьер-министра Израиля и президента США передает издание The New York Times. «Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днем и сказал ему, что „потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу“», — сообщило издание . В ответ на это американский президент заявил, что поддерживает Израиль, и что страна имеет полное право обороняться. Со схожим заявлением поддержки Иерусалима ранее выступал и министр обороны США Ллойд Остин. Он отмечал, что американская сторона готовится поставлять Израилю средства защиты. НАТО также осудила атаку Палестины на израильскую территорию. Силы палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября. В Израиле из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена всеобщая мобилизация. При этом израильские вооруженные силы рассчитывают очистить территорию страны от палестинцев к концу дня.

Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с ведением долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Содержание телефонного разговора премьер-министра Израиля и президента США передает издание The New York Times. «Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днем и сказал ему, что „потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу“», — сообщило издание. В ответ на это американский президент заявил, что поддерживает Израиль, и что страна имеет полное право обороняться. Со схожим заявлением поддержки Иерусалима ранее выступал и министр обороны США Ллойд Остин. Он отмечал, что американская сторона готовится поставлять Израилю средства защиты. НАТО также осудила атаку Палестины на израильскую территорию. Силы палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября. В Израиле из-за этого введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена всеобщая мобилизация. При этом израильские вооруженные силы рассчитывают очистить территорию страны от палестинцев к концу дня.