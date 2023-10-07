Российские военные предложили ВСУ выпить за здоровье Путина. Видео

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Бойцы ВС РФ предложили украинским военным отпраздновать день рождения Владимира Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на запорожском направлении в ироничной манере предложили выпить бойцов ВСУ за здоровье президента РФ Владимира Путина в честь его дня рождения. Видео опубликовал telegram-канал военкора Семена Пегова War Gonzo.

«Сегодня у нашего, а вскоре у вашего президента Путина день рождения. Выпейте за его здоровье!», — написали военные в записке для ВСУ. Автор telegram-канала также подчеркнул, что русский солдат всегда отличался не только храбростью и находчивостью, но и чувством юмора.

Путин 7 октября встретил свое 71-летие. В Кремле заявили, что глава государства получил многочисленные сообщения и телеграммы с поздравлениями от глав государств. Среди них президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и многие другие, передает Pravda.Ru. Также сообщалось об активистах, которые в московских «Люберцах» выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».

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Российские военные на запорожском направлении в ироничной манере предложили выпить бойцов ВСУ за здоровье президента РФ Владимира Путина в честь его дня рождения. Видео опубликовал telegram-канал военкора Семена Пегова War Gonzo. «Сегодня у нашего, а вскоре у вашего президента Путина день рождения. Выпейте за его здоровье!», — написали военные в записке для ВСУ. Автор telegram-канала также подчеркнул, что русский солдат всегда отличался не только храбростью и находчивостью, но и чувством юмора. Путин 7 октября встретил свое 71-летие. В Кремле заявили, что глава государства получил многочисленные сообщения и телеграммы с поздравлениями от глав государств. Среди них президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и многие другие, передает Pravda.Ru. Также сообщалось об активистах, которые в московских «Люберцах» выстроились в огромную надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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