СК возбудил дело на студента из Йемена, пристававшего к екатеринбурженкам

Следственный отдел Следственного комитета России по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело на студента из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Подозреваемый допрошен. Произведены выезды на места, где были совершены нападения на девушек», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее полицейские Екатеринбурга задержали студента за подозрение в домогательстве к 17-летней девушке. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении иностранного учащегося.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.