СК возбудил дело на студента из Йемена, пристававшего к екатеринбурженкам

08 октября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело в отношении студента из Йемена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный отдел Следственного комитета России по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело на студента из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемый допрошен. Произведены выезды на места, где были совершены нападения на девушек», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее полицейские Екатеринбурга задержали студента за подозрение в домогательстве к 17-летней девушке. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении иностранного учащегося.

Следственный отдел Следственного комитета России по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело на студента из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемый допрошен. Произведены выезды на места, где были совершены нападения на девушек», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее полицейские Екатеринбурга задержали студента за подозрение в домогательстве к 17-летней девушке. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении иностранного учащегося.