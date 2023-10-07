07 октября 2023
06 октября 2023

СК возбудил дело на студента из Йемена, пристававшего к екатеринбурженкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК возбудил уголовное дело в отношении студента из Йемена Фото:

Следственный отдел Следственного комитета России по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело на студента из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Подозреваемый допрошен. Произведены выезды на места, где были совершены нападения на девушек», — передает слова источника «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее полицейские Екатеринбурга задержали студента за подозрение в домогательстве к 17-летней девушке. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении иностранного учащегося.

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Следственный отдел Следственного комитета России по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело на студента из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Подозреваемый допрошен. Произведены выезды на места, где были совершены нападения на девушек», — передает слова источника «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее полицейские Екатеринбурга задержали студента за подозрение в домогательстве к 17-летней девушке. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении иностранного учащегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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