Бастрыкин отреагировал на студента из Йемена, пристававшего к школьнице на Урале

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту», — сказано в сообщении. Следственными органами СК России по региону организовано проведение процессуальной проверки.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали иностранного студента, которого подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к школьнице. После чего екатеринбургские силовики объявили о поисках жертв студента из Йемена.
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