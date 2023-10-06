06 октября 2023

Бастрыкин отреагировал на студента из Йемена, пристававшего к школьнице на Урале

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взялся за дело иностранного студента, который приставал к школьнице Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту», — сказано в сообщении. Следственными органами СК России по региону организовано проведение процессуальной проверки.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали иностранного студента, которого подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к школьнице. После чего екатеринбургские силовики объявили о поисках жертв студента из Йемена.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту», — сказано в сообщении. Следственными органами СК России по региону организовано проведение процессуальной проверки. Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали иностранного студента, которого подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к школьнице. После чего екатеринбургские силовики объявили о поисках жертв студента из Йемена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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