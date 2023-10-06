Бастрыкин отреагировал на студента из Йемена, пристававшего к школьнице на Урале 07 октября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин взялся за дело иностранного студента, который приставал к школьнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту», — сказано в сообщении. Следственными органами СК России по региону организовано проведение процессуальной проверки. Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали иностранного студента, которого подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к школьнице. После чего екатеринбургские силовики объявили о поисках жертв студента из Йемена. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до 17-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по данному факту», — сказано в сообщении. Следственными органами СК России по региону организовано проведение процессуальной проверки. Ранее в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали иностранного студента, которого подозревают в совершении действий сексуального характера по отношению к школьнице. После чего екатеринбургские силовики объявили о поисках жертв студента из Йемена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям