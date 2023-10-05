В Екатеринбурге задержали студента из Йемена, который домогался до школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Студента УГМУ из Йемена задержали из-за домогательств Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, которого подозревают в совершении действий сексуального характера. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Предположительно, иностранец хватал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Инцидент произошел 25 сентября.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 задержали 21-летнего студента медицинского университета из Йемена. Иностранного студента на три дня поместили в камеру. Правоохранители будут проверять студента на причастность к другим аналогичным преступлениям», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве воздержались от комментариев. Также ситуацию не стали комментировать в УГМУ.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге у «Парк Хауса» южанин трогал девушку за ягодицы. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, которого подозревают в совершении действий сексуального характера. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Предположительно, иностранец хватал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Инцидент произошел 25 сентября. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 задержали 21-летнего студента медицинского университета из Йемена. Иностранного студента на три дня поместили в камеру. Правоохранители будут проверять студента на причастность к другим аналогичным преступлениям», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве воздержались от комментариев. Также ситуацию не стали комментировать в УГМУ. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге у «Парк Хауса» южанин трогал девушку за ягодицы. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...