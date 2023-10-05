В Екатеринбурге задержали студента из Йемена, который домогался до школьницы

05 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Студента УГМУ из Йемена задержали из-за домогательств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, которого подозревают в совершении действий сексуального характера. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Предположительно, иностранец хватал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Инцидент произошел 25 сентября. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 задержали 21-летнего студента медицинского университета из Йемена. Иностранного студента на три дня поместили в камеру. Правоохранители будут проверять студента на причастность к другим аналогичным преступлениям», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве воздержались от комментариев. Также ситуацию не стали комментировать в УГМУ. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге у «Парк Хауса» южанин трогал девушку за ягодицы. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, которого подозревают в совершении действий сексуального характера. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Предположительно, иностранец хватал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Инцидент произошел 25 сентября. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 задержали 21-летнего студента медицинского университета из Йемена. Иностранного студента на три дня поместили в камеру. Правоохранители будут проверять студента на причастность к другим аналогичным преступлениям», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. В ведомстве воздержались от комментариев. Также ситуацию не стали комментировать в УГМУ. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге у «Парк Хауса» южанин трогал девушку за ягодицы. Мужчина подбежал к школьнице сзади, когда она гуляла.