В Екатеринбурге охранник избил мужчину

В Екатеринбурге охранник «Таганского ряда» вечером 7 октября избил мужчину. Об этом сообщили в соцсети.
«Охрана „Таганского ряда“ покалечила мужчину. Они налетели и просто всех положили лицом в асфальт, и заковали в наручники. В результате чего мужчина получил ссадину на лице», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину возле алкомаркета. На екатеринбуржца надели наручники и привлекли к ответственности за мелкое хулигантсво.
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