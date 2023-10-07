07 октября 2023
06 октября 2023

В Екатеринбурге охранник избил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание ЕГД по повышению зарплаты в администрации Екатеринбурга, охрана, гбр, группа быстрого реагирования, охранник
В ходе конфликта мужчина получил ссадину на лице Фото:

В Екатеринбурге охранник «Таганского ряда» вечером 7 октября избил мужчину. Об этом сообщили в соцсети.

«Охрана „Таганского ряда“ покалечила мужчину. Они налетели и просто всех положили лицом в асфальт, и заковали в наручники. В результате чего мужчина получил ссадину на лице», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину возле алкомаркета. На екатеринбуржца надели наручники и привлекли к ответственности за мелкое хулигантсво.

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В Екатеринбурге охранник «Таганского ряда» вечером 7 октября избил мужчину. Об этом сообщили в соцсети. «Охрана „Таганского ряда“ покалечила мужчину. Они налетели и просто всех положили лицом в асфальт, и заковали в наручники. В результате чего мужчина получил ссадину на лице», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину возле алкомаркета. На екатеринбуржца надели наручники и привлекли к ответственности за мелкое хулигантсво.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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