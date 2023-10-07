В Екатеринбурге охранник избил мужчину

08 октября 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

В ходе конфликта мужчина получил ссадину на лице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге охранник «Таганского ряда» вечером 7 октября избил мужчину. Об этом сообщили в соцсети. «Охрана „Таганского ряда“ покалечила мужчину. Они налетели и просто всех положили лицом в асфальт, и заковали в наручники. В результате чего мужчина получил ссадину на лице», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину возле алкомаркета. На екатеринбуржца надели наручники и привлекли к ответственности за мелкое хулигантсво.

В Екатеринбурге охранник «Таганского ряда» вечером 7 октября избил мужчину. Об этом сообщили в соцсети. «Охрана „Таганского ряда“ покалечила мужчину. Они налетели и просто всех положили лицом в асфальт, и заковали в наручники. В результате чего мужчина получил ссадину на лице», — сообщили в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) задержали мужчину возле алкомаркета. На екатеринбуржца надели наручники и привлекли к ответственности за мелкое хулигантсво.