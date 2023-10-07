Россияне стали чаще продавать квартиры с дешевой ипотекой

08 октября 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Квартиру можно оформить с уже действующей ипотекой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России растет количество покупок квартир вместе с низкой ставкой по ипотечному кредиту. Ипотеку переуступают при продаже недвижимости новому владельцу. «Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ? цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия». По данным спикера, сейчас покупка таких квартир с низкой процентной ставкой и большой долей невыплаченного долга становится привлекательным предложением. Более того, часть инвесторов планируют продавать такую недвижимость именно по этой схеме. Ранее россиянам посоветовали успевать брать ипотеку до 1 октября, так как после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной, рассказал URA.RU ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В России растет количество покупок квартир вместе с низкой ставкой по ипотечному кредиту. Ипотеку переуступают при продаже недвижимости новому владельцу. «Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ? цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия». По данным спикера, сейчас покупка таких квартир с низкой процентной ставкой и большой долей невыплаченного долга становится привлекательным предложением. Более того, часть инвесторов планируют продавать такую недвижимость именно по этой схеме. Ранее россиянам посоветовали успевать брать ипотеку до 1 октября, так как после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной, рассказал URA.RU ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.