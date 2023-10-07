07 октября 2023

Россияне стали чаще продавать квартиры с дешевой ипотекой

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, квартира, ипотека, дом, многоквартирный дом, аренда жилья
Квартиру можно оформить с уже действующей ипотекой Фото:

В России растет количество покупок квартир вместе с низкой ставкой по ипотечному кредиту. Ипотеку переуступают при продаже недвижимости новому владельцу.

«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ? цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия». По данным спикера, сейчас покупка таких квартир с низкой процентной ставкой и большой долей невыплаченного долга становится привлекательным предложением. Более того, часть инвесторов планируют продавать такую недвижимость именно по этой схеме.

Ранее россиянам посоветовали успевать брать ипотеку до 1 октября, так как после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной, рассказал URA.RU ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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В России растет количество покупок квартир вместе с низкой ставкой по ипотечному кредиту. Ипотеку переуступают при продаже недвижимости новому владельцу. «Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок, покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ? цитируют слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой «Известия». По данным спикера, сейчас покупка таких квартир с низкой процентной ставкой и большой долей невыплаченного долга становится привлекательным предложением. Более того, часть инвесторов планируют продавать такую недвижимость именно по этой схеме. Ранее россиянам посоветовали успевать брать ипотеку до 1 октября, так как после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. При сохранении высокой ключевой ставки Центробанка (сейчас она составляет 13% годовых) ипотека станет для многих россиян недоступной, рассказал URA.RU ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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