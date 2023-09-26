26 сентября 2023

Россиянам объяснили, когда выгодно взять ипотеку

Финансист Ермилова: в России с 1 октября станет невыгодно брать ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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После решений ЦБ станет невыгодно брать ипотеку, считает Мария Ермилова Фото:

Ипотеку выгодно брать до 1 октября, после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.

«Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Поэтому вступающие в силу надбавки просто делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия», — передает слова Марии Ермиловой «Прайм».

По словам финансиста, последние годы увеличивались объемы льготного кредитования и повышался процент выдачи кредитов. Вступающие в силу ограничения ЦБ замедлят рост рисковой ипотеки и позволят снизить долговую нагрузку с заемщиков, добавила Ермилова.

Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Спустя месяц ЦБ повысил показатель до 13%. Это привело к увеличению спроса на квартиры в новостройках до 113%. Также Банк России повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в мае этого года

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Ипотеку выгодно брать до 1 октября, после рисковые кредиты по договорам долевого участия станут невыгодными. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам. Об этом заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова. «Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Поэтому вступающие в силу надбавки просто делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия», — передает слова Марии Ермиловой «Прайм». По словам финансиста, последние годы увеличивались объемы льготного кредитования и повышался процент выдачи кредитов. Вступающие в силу ограничения ЦБ замедлят рост рисковой ипотеки и позволят снизить долговую нагрузку с заемщиков, добавила Ермилова. Ранее число ипотечных кредитов в России выросло на 30% после повышения Центробанком ключевой ставки до 12% в августе. Спустя месяц ЦБ повысил показатель до 13%. Это привело к увеличению спроса на квартиры в новостройках до 113%. Также Банк России повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в мае этого года
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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