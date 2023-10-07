07 октября 2023

Путин пообещал обеспечить аграриев льготами

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поздравил работников агропромышленного комплекса с праздником Фото:

Власти России намерены повышать эффективность агропромышленного комплекса (АПК) с помощью инструментов господдержки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации (работы, направленные на улучшение свойств земель, на повышение их производительности — прим. URA.RU). Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — отметил Путин в поздравлении, обращаясь к работникам АПК.

Президент добавил, что Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе и создавать возможности для самореализации граждан. Путин пообещал продолжать газификацию населенных пунктов, строить дороги и жилье, укреплять социальную сферу.

Ранее президент России заявил о важности повышения суверенитета в условиях санкционного давления, а также о том, что все меры, нацеленные на поддержку агропромышленного комплекса страны, сработали. Глава государства привел в качестве примера птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, которые нацелены на укрепление продовольственной безопасности и независимости страны, передает RT.

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Власти России намерены повышать эффективность агропромышленного комплекса (АПК) с помощью инструментов господдержки. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в поздравлении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации (работы, направленные на улучшение свойств земель, на повышение их производительности — прим. URA.RU). Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», — отметил Путин в поздравлении, обращаясь к работникам АПК. Президент добавил, что Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе и создавать возможности для самореализации граждан. Путин пообещал продолжать газификацию населенных пунктов, строить дороги и жилье, укреплять социальную сферу. Ранее президент России заявил о важности повышения суверенитета в условиях санкционного давления, а также о том, что все меры, нацеленные на поддержку агропромышленного комплекса страны, сработали. Глава государства привел в качестве примера птицеводческие площадки племенного центра в Тюмени, которые нацелены на укрепление продовольственной безопасности и независимости страны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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