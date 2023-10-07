07 октября 2023
06 октября 2023

Курганские педагоги получили премии от 500 тысяч до миллиона рублей. Фото

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Курганские преподаватели музыки получили премии от Минкульта РФ Фото:

Министерство культуры России наградило премиями по 500 тысяч и одному миллиону рублей преподавателей музыки из Курганской области. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале.

Преподаватель по классу фортепиано Введенской детской музыкальной школы Валентина Линдерберг и преподаватель по классу флейты Детской школы искусств им. В.А. Громова в Кургане Наталья Соколова получили премию размером в 500 тысяч рублей. Преподаватель Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича Лариса Крупченко получила премию размером в 1 миллион рублей. Об этом говорится в telegram-канале «Курганская область официально».

По данным Минкульта, конкурсный отбор в России проводился во второй раз. В этом году было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Ранее в Курганской области 40 учителей получили миллионные выплаты. Они стали участниками специальной программы, которая подразумевает переезд в села региона.

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Министерство культуры России наградило премиями по 500 тысяч и одному миллиону рублей преподавателей музыки из Курганской области. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале. Преподаватель по классу фортепиано Введенской детской музыкальной школы Валентина Линдерберг и преподаватель по классу флейты Детской школы искусств им. В.А. Громова в Кургане Наталья Соколова получили премию размером в 500 тысяч рублей. Преподаватель Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича Лариса Крупченко получила премию размером в 1 миллион рублей. Об этом говорится в telegram-канале «Курганская область официально». По данным Минкульта, конкурсный отбор в России проводился во второй раз. В этом году было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более 50 регионов страны. Ранее в Курганской области 40 учителей получили миллионные выплаты. Они стали участниками специальной программы, которая подразумевает переезд в села региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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