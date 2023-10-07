Курганские преподаватели музыки получили премии от Минкульта РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство культуры России наградило премиями по 500 тысяч и одному миллиону рублей преподавателей музыки из Курганской области. Информация об этом опубликована в местном telegram-канале.

Преподаватель по классу фортепиано Введенской детской музыкальной школы Валентина Линдерберг и преподаватель по классу флейты Детской школы искусств им. В.А. Громова в Кургане Наталья Соколова получили премию размером в 500 тысяч рублей. Преподаватель Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича Лариса Крупченко получила премию размером в 1 миллион рублей. Об этом говорится в telegram-канале «Курганская область официально».

По данным Минкульта, конкурсный отбор в России проводился во второй раз. В этом году было выдвинуто 565 соискателей, лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Ранее в Курганской области 40 учителей получили миллионные выплаты. Они стали участниками специальной программы, которая подразумевает переезд в села региона.