Избитого в Перми дрессировщика доставили в Москву

08 октября 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Дрессировщика Корчагина перевезли в Москву из пермской больницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дрессировщика Игоря Корчагина, которого жестоко избил в Перми охранник Исмаилов, доставили в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Цирковые». «Травмированного в июле Игоря Корчагина… перевезли из Перми в Москву. У него сохранены двигательные функции, может сам ходить (недолго из-за слабых мышц), есть проблемы с провалами памяти — то помнит, то не помнит», — говорится в посте. Ранее охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявляли в международный розыск. Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан.

Дрессировщика Игоря Корчагина, которого жестоко избил в Перми охранник Исмаилов, доставили в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Цирковые». «Травмированного в июле Игоря Корчагина… перевезли из Перми в Москву. У него сохранены двигательные функции, может сам ходить (недолго из-за слабых мышц), есть проблемы с провалами памяти — то помнит, то не помнит», — говорится в посте. Ранее охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявляли в международный розыск. Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан.