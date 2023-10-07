07 октября 2023
06 октября 2023

Избитого в Перми дрессировщика доставили в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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ВУЗы, виды города. Пермь, цирк пермь
Дрессировщика Корчагина перевезли в Москву из пермской больницы Фото:

Дрессировщика Игоря Корчагина, которого жестоко избил в Перми охранник Исмаилов, доставили в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Цирковые».

«Травмированного в июле Игоря Корчагина… перевезли из Перми в Москву. У него сохранены двигательные функции, может сам ходить (недолго из-за слабых мышц), есть проблемы с провалами памяти — то помнит, то не помнит», — говорится в посте.

Ранее охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявляли в международный розыск. Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан.

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Дрессировщика Игоря Корчагина, которого жестоко избил в Перми охранник Исмаилов, доставили в Москву. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Цирковые». «Травмированного в июле Игоря Корчагина… перевезли из Перми в Москву. У него сохранены двигательные функции, может сам ходить (недолго из-за слабых мышц), есть проблемы с провалами памяти — то помнит, то не помнит», — говорится в посте. Ранее охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявляли в международный розыск. Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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