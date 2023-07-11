11 июля 2023

Силовики задержали охранника, подозреваемого в избиении пермского дрессировщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, табельное оружие, полиция, росгвардия, кабура, экипировка спецслужб
Подозреваемый находился в международном розыске Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина. Ранее Исмаилова объявляли в международный розыск.

«Удалось задержать 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина», — сообщает «КП Пермь». Информацию изданию подтвердили в министерстве территориальной безопасности края.

Группа быстрого реагирования ЧОПа прибыла в гостиницу, где проживают артисты Пермского госцирка, в ночь на 3 июля. Между компаниями возник конфликт, в ходе которого был избит и госпитализирован в тяжелом состоянии дрессировщик Игорь Корчагин. Драка попала на камеры видеонаблюдения. После этого в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в избиении Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан. Вскоре после драки артистам начал угрожать другой сотрудник ЧОПа, который уже задержан.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина. Ранее Исмаилова объявляли в международный розыск. «Удалось задержать 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина», — сообщает «КП Пермь». Информацию изданию подтвердили в министерстве территориальной безопасности края. Группа быстрого реагирования ЧОПа прибыла в гостиницу, где проживают артисты Пермского госцирка, в ночь на 3 июля. Между компаниями возник конфликт, в ходе которого был избит и госпитализирован в тяжелом состоянии дрессировщик Игорь Корчагин. Драка попала на камеры видеонаблюдения. После этого в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в избиении Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан. Вскоре после драки артистам начал угрожать другой сотрудник ЧОПа, который уже задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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