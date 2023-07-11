Силовики задержали охранника, подозреваемого в избиении пермского дрессировщика

12 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Подозреваемый находился в международном розыске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина. Ранее Исмаилова объявляли в международный розыск. «Удалось задержать 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина», — сообщает «КП Пермь». Информацию изданию подтвердили в министерстве территориальной безопасности края. Группа быстрого реагирования ЧОПа прибыла в гостиницу, где проживают артисты Пермского госцирка, в ночь на 3 июля. Между компаниями возник конфликт, в ходе которого был избит и госпитализирован в тяжелом состоянии дрессировщик Игорь Корчагин. Драка попала на камеры видеонаблюдения. После этого в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в избиении Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан. Вскоре после драки артистам начал угрожать другой сотрудник ЧОПа, который уже задержан.

Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника пермского ЧОПа Самандара Исмаилова, которого подозревают в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина. Ранее Исмаилова объявляли в международный розыск. «Удалось задержать 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его подозревают в избиении дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина», — сообщает «КП Пермь». Информацию изданию подтвердили в министерстве территориальной безопасности края. Группа быстрого реагирования ЧОПа прибыла в гостиницу, где проживают артисты Пермского госцирка, в ночь на 3 июля. Между компаниями возник конфликт, в ходе которого был избит и госпитализирован в тяжелом состоянии дрессировщик Игорь Корчагин. Драка попала на камеры видеонаблюдения. После этого в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в избиении Исмаилов после инцидента уехал в Екатеринбург, откуда вылетел в Кыргызстан. Вскоре после драки артистам начал угрожать другой сотрудник ЧОПа, который уже задержан.