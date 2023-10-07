Израильский политолог объяснил, как страна допустила нападение боевиков ХАМАС

Политолог Векслер: Израиль упустил момент нападения боевиков ХАМАС

08 октября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

В Израиле повторился сценарий вторжения боевиков, как и пятьдесят лет назад, объяснил политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль упустил момент вторжения в страну палестинского движения ХАМАС, так как обстрелы со стороны боевиков давно стали обыденностью для властей. Об этом рассказал политолог и бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер. «Да, надо признать — мы это вторжение прозевали. Такое, к слову, случается не в первый раз. Ровно полвека назад, почти день в день, Израиль тоже не успел упредить нападение египтян и сирийцев. <…> Хотя правительство имело все данные о готовящемся нападении. <…> Наше руководство в каком-то смысле привыкло к тому, что „Хамас“ постоянно открывает стрельбу, хотя бы в сторону моря», — уточнил Векслер в материале для «Ридуса». Политолог добавил, что в Израиль из сектора Газа ежедневно на работу приезжает порядка 20 тысяч человек. Правительство страны полагало, что такое количество людей, которые экономически зависят от Израиля, будет сокращать вылазки боевиков. Алекс Векслер рассказал, что утром 8 октября боевики ХАМАС проломили заграждение и ворвались в ближайшие к территории сектора Газа небольшие городки. Террористы также предпринимали несколько попыток высадиться с моря на территорию Израиля, но они были пресечены еще до того, как палестинские катера смогли достичь берега. На данный момент боевики ХАМАС воспользовались тем, что в стране проходит праздник, и взяли под контроль несколько маленьких городов. Ранее сообщалось, что 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент израильская армия уничтожила большую часть боевиков. По его словам, этими действиями страна завершает первый этап войны. Он также добавил, что наступление на сектор Газа будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израиль упустил момент вторжения в страну палестинского движения ХАМАС, так как обстрелы со стороны боевиков давно стали обыденностью для властей. Об этом рассказал политолог и бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер. «Да, надо признать — мы это вторжение прозевали. Такое, к слову, случается не в первый раз. Ровно полвека назад, почти день в день, Израиль тоже не успел упредить нападение египтян и сирийцев. <…> Хотя правительство имело все данные о готовящемся нападении. <…> Наше руководство в каком-то смысле привыкло к тому, что „Хамас“ постоянно открывает стрельбу, хотя бы в сторону моря», — уточнил Векслер в материале для «Ридуса». Политолог добавил, что в Израиль из сектора Газа ежедневно на работу приезжает порядка 20 тысяч человек. Правительство страны полагало, что такое количество людей, которые экономически зависят от Израиля, будет сокращать вылазки боевиков. Алекс Векслер рассказал, что утром 8 октября боевики ХАМАС проломили заграждение и ворвались в ближайшие к территории сектора Газа небольшие городки. Террористы также предпринимали несколько попыток высадиться с моря на территорию Израиля, но они были пресечены еще до того, как палестинские катера смогли достичь берега. На данный момент боевики ХАМАС воспользовались тем, что в стране проходит праздник, и взяли под контроль несколько маленьких городов. Ранее сообщалось, что 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент израильская армия уничтожила большую часть боевиков. По его словам, этими действиями страна завершает первый этап войны. Он также добавил, что наступление на сектор Газа будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты.