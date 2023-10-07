Трамп рассказал, как отговаривал Путина от СВО на Украине

08 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Трамп отговаривал Путина от СВО «некрасивыми словами» Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как отговаривал президента России Владимира Путина от начала спецоперации на Украине. Трансляция с речью бывшего президента была опубликована в его соцсетях. По словам политика, он позволял себе угрозы в адрес российского лидера. «Я сказал [Путину]: „Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется“. Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: „Да не гони, ты этого не сделаешь!“ А я ему: „Сделаю“», — пересказал Трамп ситуацию. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов собрать Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать. Бывший президент США уверен, что в его силах в течение суток положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как отговаривал президента России Владимира Путина от начала спецоперации на Украине. Трансляция с речью бывшего президента была опубликована в его соцсетях. По словам политика, он позволял себе угрозы в адрес российского лидера. «Я сказал [Путину]: „Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется“. Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: „Да не гони, ты этого не сделаешь!“ А я ему: „Сделаю“», — пересказал Трамп ситуацию. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов собрать Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать. Бывший президент США уверен, что в его силах в течение суток положить конец конфликту между Россией и Украиной.