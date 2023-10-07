07 октября 2023

Трамп рассказал, как отговаривал Путина от СВО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отговаривал Путина от СВО «некрасивыми словами» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как отговаривал президента России Владимира Путина от начала спецоперации на Украине. Трансляция с речью бывшего президента была опубликована в его соцсетях. По словам политика, он позволял себе угрозы в адрес российского лидера.

«Я сказал [Путину]: „Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется“. Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: „Да не гони, ты этого не сделаешь!“ А я ему: „Сделаю“», — пересказал Трамп ситуацию.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов собрать Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать. Бывший президент США уверен, что в его силах в течение суток положить конец конфликту между Россией и Украиной.

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, как отговаривал президента России Владимира Путина от начала спецоперации на Украине. Трансляция с речью бывшего президента была опубликована в его соцсетях. По словам политика, он позволял себе угрозы в адрес российского лидера. «Я сказал [Путину]: „Владимир! Мы с тобой друзья, хорошие друзья. Но если ты туда зайдешь, мы долбанем так, что мало не покажется“. Не буду вам сейчас рассказывать, что именно я ему тогда сказал, потому что это были некрасивые слова. Он мне такой: „Да не гони, ты этого не сделаешь!“ А я ему: „Сделаю“», — пересказал Трамп ситуацию. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов собрать Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать. Бывший президент США уверен, что в его силах в течение суток положить конец конфликту между Россией и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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