07 октября 2023
06 октября 2023

Курганские VIP поздравили аграриев с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, урожай овощей, лето, торговые ряды, уличная торговля
Восьмого октября празднуется День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем telegram-канале. Также слова благодарности сказал и глава региона Вадим Шумков.

«Хвала труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые ежедневно делают свое дело и обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Пусть наша земля-матушка будет щедрой! Будет жить село, будет жить и Россия», — написал Ильтяков.

Губернатор Шумков отметил, что сельский труд «остается непростым, несмотря на внедрение новых технологий». «Вы от зари до заката в полях в посевную и уборочную, а в перерывах подготавливаете технику и семена, ухаживаете за посевами. Благодаря вам Курганская область всегда обеспечена хлебом. Я очень благодарен вам за тот путь, который мы вместе прошли за несколько последних лет», — написано в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

Ранее губернатор отчитался о результатах уборки зерна в Курганской области. Во время уборочной компании удалось убрать около 80% площадей и собрать полтора миллиона тонн зерна.

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем telegram-канале. Также слова благодарности сказал и глава региона Вадим Шумков. «Хвала труженикам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые ежедневно делают свое дело и обеспечивают нашу продовольственную безопасность. Пусть наша земля-матушка будет щедрой! Будет жить село, будет жить и Россия», — написал Ильтяков. Губернатор Шумков отметил, что сельский труд «остается непростым, несмотря на внедрение новых технологий». «Вы от зари до заката в полях в посевную и уборочную, а в перерывах подготавливаете технику и семена, ухаживаете за посевами. Благодаря вам Курганская область всегда обеспечена хлебом. Я очень благодарен вам за тот путь, который мы вместе прошли за несколько последних лет», — написано в поздравлении Шумкова, опубликованном на официальном сайте правительства региона. Ранее губернатор отчитался о результатах уборки зерна в Курганской области. Во время уборочной компании удалось убрать около 80% площадей и собрать полтора миллиона тонн зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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