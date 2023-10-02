02 октября 2023

Губернатор отчитался об уборке зерна в Курганской области

Курганские аграрии убрали полтора миллиона тонн зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков заявил, что курганские аграрии приближаются к показателю уборки зерна в два миллиона тонн Фото:

Во время уборочной кампании в Курганской области удалось собрать полтора миллиона тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Убрали порядка 80% площадей. Собрали порядка полутора миллионов тонн. Идем на два миллиона», — пишет глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

В сентябре 2023 года на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии заявили, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. На ситуацию с уборочной кампанией в регионе сказался и вопрос цены на дизельное топливо, так как у сельского хозяйства наибольший расход горючего.

Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии хотели продать зерно в Казахстан, чтобы окупить уборку урожая. Представители сельскохозяйственного бизнеса заявили, что вывозить продукцию на продажу в соседнюю страну выгоднее, так как там цена в рублевом отношении значительно выше.

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Во время уборочной кампании в Курганской области удалось собрать полтора миллиона тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Убрали порядка 80% площадей. Собрали порядка полутора миллионов тонн. Идем на два миллиона», — пишет глава региона в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». В сентябре 2023 года на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии заявили, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. На ситуацию с уборочной кампанией в регионе сказался и вопрос цены на дизельное топливо, так как у сельского хозяйства наибольший расход горючего. Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии хотели продать зерно в Казахстан, чтобы окупить уборку урожая. Представители сельскохозяйственного бизнеса заявили, что вывозить продукцию на продажу в соседнюю страну выгоднее, так как там цена в рублевом отношении значительно выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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