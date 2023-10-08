08 октября 2023
07 октября 2023

Товарищ Турсунова, убитого при угоне Ми-8 на Украину, рассказал о главной мечте штурмана

Пилот Турсунов, убитый при угоне Ми-8 на Украину, с детства мечтал быть летчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, z войска
Хушбахт Турсунов с детства мечтал быть летчиком Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком Максимом Кузьминовым, с детства мечтал стать летчиком. Он хотел летать на истребителе. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности.

«Хушбахт родился в Таджикистане. Он учился в лицее в Канибадаме. С раннего детства он мечтал быть летчиком, чтобы летать на истребителе. Именно поэтому после окончания школы Хушбахт приехал в Россию, где и поступил в Высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани. Небо — страсть всей его жизни. Он всегда говорил, что летчики, как птицы, свободные и гордые. Вот и он был свободным и гордым», — отметил товарищ Турсунова.

В начале осени российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа. Одним из них оказался екатеринбургский летчик-штурман Хушбахт Турсунов. Члены экипажа не знали о планах Кузьминова. За отказ сдаваться в плен ВСУ российские военнослужащие были убиты.

По воспоминаниям друзей Хушбахта, он был настоящим патриотом. Россию он любил и считал ее родной, несмотря на то, что родился в Таджикистане. Церемония прощания прошла 6 октября в Екатеринбурге. Похоронят Турсунова на этнической родине, где у него остались в живых отец и сестра. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Орден передали 8-летнему сыну. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.

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Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком Максимом Кузьминовым, с детства мечтал стать летчиком. Он хотел летать на истребителе. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности. «Хушбахт родился в Таджикистане. Он учился в лицее в Канибадаме. С раннего детства он мечтал быть летчиком, чтобы летать на истребителе. Именно поэтому после окончания школы Хушбахт приехал в Россию, где и поступил в Высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани. Небо — страсть всей его жизни. Он всегда говорил, что летчики, как птицы, свободные и гордые. Вот и он был свободным и гордым», — отметил товарищ Турсунова. В начале осени российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа. Одним из них оказался екатеринбургский летчик-штурман Хушбахт Турсунов. Члены экипажа не знали о планах Кузьминова. За отказ сдаваться в плен ВСУ российские военнослужащие были убиты. По воспоминаниям друзей Хушбахта, он был настоящим патриотом. Россию он любил и считал ее родной, несмотря на то, что родился в Таджикистане. Церемония прощания прошла 6 октября в Екатеринбурге. Похоронят Турсунова на этнической родине, где у него остались в живых отец и сестра. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Орден передали 8-летнему сыну. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.
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