Товарищ Турсунова, убитого при угоне Ми-8 на Украину, рассказал о главной мечте штурмана

Пилот Турсунов, убитый при угоне Ми-8 на Украину, с детства мечтал быть летчиком

09 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Хушбахт Турсунов с детства мечтал быть летчиком Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком Максимом Кузьминовым, с детства мечтал стать летчиком. Он хотел летать на истребителе. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности. «Хушбахт родился в Таджикистане. Он учился в лицее в Канибадаме. С раннего детства он мечтал быть летчиком, чтобы летать на истребителе. Именно поэтому после окончания школы Хушбахт приехал в Россию, где и поступил в Высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани. Небо — страсть всей его жизни. Он всегда говорил, что летчики, как птицы, свободные и гордые. Вот и он был свободным и гордым», — отметил товарищ Турсунова. В начале осени российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа. Одним из них оказался екатеринбургский летчик-штурман Хушбахт Турсунов. Члены экипажа не знали о планах Кузьминова. За отказ сдаваться в плен ВСУ российские военнослужащие были убиты. По воспоминаниям друзей Хушбахта, он был настоящим патриотом. Россию он любил и считал ее родной, несмотря на то, что родился в Таджикистане. Церемония прощания прошла 6 октября в Екатеринбурге. Похоронят Турсунова на этнической родине, где у него остались в живых отец и сестра. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Орден передали 8-летнему сыну. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона вертолета Ми-8 на Украину предателем-перебежчиком Максимом Кузьминовым, с детства мечтал стать летчиком. Он хотел летать на истребителе. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделился товарищ Турсунова на условиях анонимности. «Хушбахт родился в Таджикистане. Он учился в лицее в Канибадаме. С раннего детства он мечтал быть летчиком, чтобы летать на истребителе. Именно поэтому после окончания школы Хушбахт приехал в Россию, где и поступил в Высшее военное авиационное училище летчиков в Сызрани. Небо — страсть всей его жизни. Он всегда говорил, что летчики, как птицы, свободные и гордые. Вот и он был свободным и гордым», — отметил товарищ Турсунова. В начале осени российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8, чтобы передать его ВСУ. На борту вертолета были еще два члена экипажа. Одним из них оказался екатеринбургский летчик-штурман Хушбахт Турсунов. Члены экипажа не знали о планах Кузьминова. За отказ сдаваться в плен ВСУ российские военнослужащие были убиты. По воспоминаниям друзей Хушбахта, он был настоящим патриотом. Россию он любил и считал ее родной, несмотря на то, что родился в Таджикистане. Церемония прощания прошла 6 октября в Екатеринбурге. Похоронят Турсунова на этнической родине, где у него остались в живых отец и сестра. Президент России Владимир Путин наградил Турсунова орденом Мужества посмертно. Орден передали 8-летнему сыну. Вся информация об угоне вертолета МИ-8 — в сюжете URA.RU.