На Челябинскую область надвигается ураган с мокрым снегом

Непогода, в первую очередь, затронет горные районы
В Челябинской области ночью 9 октября ожидается ураган с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.
«По данным Челябинского ЦГМС, ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом. На крайнем западе ожидаются сильные порывы ветра 17-22 м/с», — сообщает ЕДДС города в своем telegram-канале.
Ранее синоптики сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.
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