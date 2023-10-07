07 октября 2023
06 октября 2023

На Челябинскую область надвигается ураган с мокрым снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, погода, слякоть, первый снег, мокрый снег, снегопад, климат, снегодождь
Непогода, в первую очередь, затронет горные районы Фото:

В Челябинской области ночью 9 октября ожидается ураган с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

«По данным Челябинского ЦГМС, ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом. На крайнем западе ожидаются сильные порывы ветра 17-22 м/с», — сообщает ЕДДС города в своем telegram-канале.

Ранее синоптики сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.

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В Челябинской области ночью 9 октября ожидается ураган с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города. «По данным Челябинского ЦГМС, ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом. На крайнем западе ожидаются сильные порывы ветра 17-22 м/с», — сообщает ЕДДС города в своем telegram-канале. Ранее синоптики сообщили, что в Челябинске с 8 октября ожидается резкое похолодание. Дневные температуры упадут до семи градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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