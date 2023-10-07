Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нарушения прав сироты из Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В СУ СКР по Пермскому краю начала процессуальная проверка. Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению сироты руководителю пермского СУ СК Денису Головкину и предоставить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
К Александру Бастрыкину в приемную «ВКонтакте» обратился сирота из Пермского края. С прошлого года он состоит в очереди, но до настоящего времени ему не предоставлено жилое помещение, несмотря на вступившее в законную силу судебное решение. Результатов не принесли и неоднократные обращения в уполномоченные органы.
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