Израиль официально объявил войну Палестине впервые за 50 лет

Израиль впервые с 1973 года объявил войну Палестине, заявил Ауслендер Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военно-политический кабинет Израиля принял решение ввести пункт «40 алеф», что символизирует официальное объявление войны Палестине. Об рассказал израильский военный обозреватель Ауслендер.

«Израиль ввел пункт „40 алеф“, который означает официальное объявление войны», — передает слова Ауслендера издание Bhol. Отмечается, что этот пункт активирован впервые с 1973 года. Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовятся к сухопутной операции в секторе Газа и у них уже есть определенные цели, на выполнение которых планируется положить конец Газскому анклаву в ближайшие 12 часов.

7 октября палестинские боевики нарушили границу Израиля. В первый день конфликта Израиль сумел уничтожить большую часть палестинских боевиков. Известно, что бойцы движения ХАМАС атаковали общину Маген на юге Израиля, передает «Национальная служба новостей».