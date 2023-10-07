Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении учеников в Екатеринбурге

Бастрыкину доложат подробности заражения учеников лицея №12 в Екатеринбурге

08 октября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Доклад Бастрыкину предоставит Свердловское СУ СК Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту отравления школьников в екатеринбургском лицее №12. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области по информации об отравлении учеников лицея организована процессуальная проверка. Предоставление доклада и ход проверки поручен исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову», — сказано в telegram-канале Информационного центра ведомства. Ранее URA.RU сообщало о заражении кишечной инфекцией четырех учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Отравившиеся школьники проходят лечение амбулаторно. Причина заражения устанавливается Роспотребнадзором.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту отравления школьников в екатеринбургском лицее №12. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области по информации об отравлении учеников лицея организована процессуальная проверка. Предоставление доклада и ход проверки поручен исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову», — сказано в telegram-канале Информационного центра ведомства. Ранее URA.RU сообщало о заражении кишечной инфекцией четырех учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Отравившиеся школьники проходят лечение амбулаторно. Причина заражения устанавливается Роспотребнадзором.