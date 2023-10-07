Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении учеников в Екатеринбурге

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту отравления школьников в екатеринбургском лицее №12. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«Следственными органами СК России по Свердловской области по информации об отравлении учеников лицея организована процессуальная проверка. Предоставление доклада и ход проверки поручен исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову», — сказано в telegram-канале Информационного центра ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о заражении кишечной инфекцией четырех учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Отравившиеся школьники проходят лечение амбулаторно. Причина заражения устанавливается Роспотребнадзором.
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