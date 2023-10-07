07 октября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об отравлении учеников в Екатеринбурге

Бастрыкину доложат подробности заражения учеников лицея №12 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Доклад Бастрыкину предоставит Свердловское СУ СК Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту отравления школьников в екатеринбургском лицее №12. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«Следственными органами СК России по Свердловской области по информации об отравлении учеников лицея организована процессуальная проверка. Предоставление доклада и ход проверки поручен исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову», — сказано в telegram-канале Информационного центра ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о заражении кишечной инфекцией четырех учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Отравившиеся школьники проходят лечение амбулаторно. Причина заражения устанавливается Роспотребнадзором.

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту отравления школьников в екатеринбургском лицее №12. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «Следственными органами СК России по Свердловской области по информации об отравлении учеников лицея организована процессуальная проверка. Предоставление доклада и ход проверки поручен исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолию Надбитову», — сказано в telegram-канале Информационного центра ведомства. Ранее URA.RU сообщало о заражении кишечной инфекцией четырех учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Отравившиеся школьники проходят лечение амбулаторно. Причина заражения устанавливается Роспотребнадзором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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