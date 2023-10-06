Роспотребнадзор взял на контроль дело об отравлении школьников в Екатеринбурге

07 октября 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией. Заболевшие обследованы, возбудитель инфекции устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас все помещения школы будут дезинфецированы, сотрудники пищеблока будут обследованы на предмет заражения инфекцией, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно.

Четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией. Заболевшие обследованы, возбудитель инфекции устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас все помещения школы будут дезинфецированы, сотрудники пищеблока будут обследованы на предмет заражения инфекцией, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно.