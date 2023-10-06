06 октября 2023

Роспотребнадзор взял на контроль дело об отравлении школьников в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно Фото:

Четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией. Заболевшие обследованы, возбудитель инфекции устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Сейчас все помещения школы будут дезинфецированы, сотрудники пищеблока будут обследованы на предмет заражения инфекцией, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией. Заболевшие обследованы, возбудитель инфекции устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Сейчас все помещения школы будут дезинфецированы, сотрудники пищеблока будут обследованы на предмет заражения инфекцией, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...