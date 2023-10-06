Роспотребнадзор взял на контроль дело об отравлении школьников в Екатеринбурге

Четыре школьника лицея №12 в Екатеринбурге отравились кишечной инфекцией. Заболевшие обследованы, возбудитель инфекции устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Заболевшие лабораторно обследованы. Материалы находятся в работе, возбудитель инфекции устанавливается. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуация находится на контроле», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Сейчас все помещения школы будут дезинфецированы, сотрудники пищеблока будут обследованы на предмет заражения инфекцией, добавили в региональном Роспотребнадзоре. Отравившихся школьников госпитализировать не стали, дети проходят лечение амбулаторно.
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