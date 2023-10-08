Северный флот перестанет быть стратегическим территориальным объединением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Северный флот лишится статуса стратегического территориального объединения Фото:

Северный флот России лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина.

«Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что, в рамках этого предложения, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ будут включены в границы Ленинградского военного округа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северный флот России лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина. «Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что, в рамках этого предложения, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ будут включены в границы Ленинградского военного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...