Северный флот перестанет быть стратегическим территориальным объединением

Северный флот лишится статуса стратегического территориального объединения
Северный флот России лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина.
«Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения», —
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