Северный флот перестанет быть стратегическим территориальным объединением

08 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Северный флот лишится статуса стратегического территориального объединения Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Северный флот России лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина. «Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что, в рамках этого предложения, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ будут включены в границы Ленинградского военного округа.

Северный флот России лишится статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно из указа президента России Владимира Путина. «Минобороны РФ предлагает лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что, в рамках этого предложения, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ будут включены в границы Ленинградского военного округа.