Звезда израильского футбола погиб из-за атаки ХАМАС

Лиор Асулин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль, пишет Ynet Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильский футболист Лиор Асулин убит в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, Об этом сообщает издание Ynet.

«Асулин погиб в результате нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС», — говорится в материале издания. Там добавили, что футболист находился на музыкальном фестивале Nature Party в общине Раим, которая расположена на границе с Газой. Он приехал туда с друзьями, чтобы отметить свое 43-летие.

В течение большей части своей карьеры Асулин играл в различных израильских клубах. В сезоне 2004/2005 года он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Израиля в составе иерусалимского клуба «Бейтар», а в сезоне 2006/2007 года также был вторым лучшим бомбардиром турнира в составе «Бней Йегуда».

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что означает завершение первого этапа войны.