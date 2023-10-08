Звезда израильского футбола погиб из-за атаки ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Лиор Асулин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль, пишет Ynet Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильский футболист Лиор Асулин убит в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, Об этом сообщает издание Ynet.

«Асулин погиб в результате нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС», — говорится в материале издания. Там добавили, что футболист находился на музыкальном фестивале Nature Party в общине Раим, которая расположена на границе с Газой. Он приехал туда с друзьями, чтобы отметить свое 43-летие.

В течение большей части своей карьеры Асулин играл в различных израильских клубах. В сезоне 2004/2005 года он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Израиля в составе иерусалимского клуба «Бейтар», а в сезоне 2006/2007 года также был вторым лучшим бомбардиром турнира в составе «Бней Йегуда».

7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что означает завершение первого этапа войны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильский футболист Лиор Асулин убит в результате нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль, Об этом сообщает издание Ynet. «Асулин погиб в результате нападения на Израиль палестинской группировки ХАМАС», — говорится в материале издания. Там добавили, что футболист находился на музыкальном фестивале Nature Party в общине Раим, которая расположена на границе с Газой. Он приехал туда с друзьями, чтобы отметить свое 43-летие. В течение большей части своей карьеры Асулин играл в различных израильских клубах. В сезоне 2004/2005 года он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата Израиля в составе иерусалимского клуба «Бейтар», а в сезоне 2006/2007 года также был вторым лучшим бомбардиром турнира в составе «Бней Йегуда». 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. В ответ на это Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что большая часть движения уничтожена, что означает завершение первого этапа войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...