07 октября 2023
06 октября 2023

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Несанкционированная свалка с ртутными лампами действует с 2020 года Фото:

В Тюмени на десятом километре Велижанского тракта с 2020 года действует несанкционированная свалка с ртутными лампами. Областным управлением СК РФ проводилась проверка по данному инциденту, но свалка до сих пор не ликвидирована. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов в г. Тюмени. В 2020 году на 10-м километре Велижанского тракта организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Обращение поступило в адрес главы СК в соцсети «ВКонтакте». Жители не согласны с итогами процессуальной проверки и просят решить вопрос с утилизацией опасных отходов.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Местные жители в апреле обратились в ведомство, так как переживали за негативные воздействия свалки ртутных ламп на окружающую среду.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на десятом километре Велижанского тракта с 2020 года действует несанкционированная свалка с ртутными лампами. Областным управлением СК РФ проводилась проверка по данному инциденту, но свалка до сих пор не ликвидирована. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов в г. Тюмени. В 2020 году на 10-м километре Велижанского тракта организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». Обращение поступило в адрес главы СК в соцсети «ВКонтакте». Жители не согласны с итогами процессуальной проверки и просят решить вопрос с утилизацией опасных отходов. Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Местные жители в апреле обратились в ведомство, так как переживали за негативные воздействия свалки ртутных ламп на окружающую среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...