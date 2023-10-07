Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

Несанкционированная свалка с ртутными лампами действует с 2020 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени на десятом километре Велижанского тракта с 2020 года действует несанкционированная свалка с ртутными лампами. Областным управлением СК РФ проводилась проверка по данному инциденту, но свалка до сих пор не ликвидирована. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов в г. Тюмени. В 2020 году на 10-м километре Велижанского тракта организована несанкционированная свалка с опасными отходами — ртутными лампами. До настоящего времени она не ликвидирована», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Обращение поступило в адрес главы СК в соцсети «ВКонтакте». Жители не согласны с итогами процессуальной проверки и просят решить вопрос с утилизацией опасных отходов.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении требований утилизации опасных отходов в Тюмени. Местные жители в апреле обратились в ведомство, так как переживали за негативные воздействия свалки ртутных ламп на окружающую среду.