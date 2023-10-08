В США восхитились «тонкими операциями» России против Украины

Business Insider: ВС РФ очень тонко используют системы РЭБ против ВСУ

Российские силы РЭБ обеспечивают прикрытие большого количества позиций своих войск, пишет Business Insider Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские специалисты ВС РФ по радиоэлектронной борьбе переходят к «гораздо более тонким» операциям на фронте в украинском конфликте. Об этом пишет американское издание Business Insider.

«Российские военные переходят к гораздо более тонким операциям на линии фронта на Украине с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские силы РЭБ в основном используют обновленное советское оборудование. Россия начала использовать более легкие платформы РЭБ для установки антенн или развертывания их, чтобы обеспечить прикрытие большего количества российских позиций.

ВС РФ используют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех сигналам украинских беспилотных летательных аппаратов, ракет, команд и связи. Главная цель заключается в защите районов на передовой и тыловых зон от украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также предотвращения разведки с помощью украинских беспилотников, которые играют ключевую роль в этих атаках, заключил автор материала.