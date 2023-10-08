В Палестине подсчитали количество погибших

Минздрав Палестины: с начала войны с Израилем погибло 370 палестинцев
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Конфликт с Израилем унес жизни 370 палестинцев, заявили в минздраве Палестины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Количество погибших палестинцев с начала нового витка эскалации войны Палестины против Израиля достигло 370. Об этом рассказали в палестинском минздраве.

«Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 370», — сообщает аккаунт минздрава в социальной сети X. По информации ведомства, конфликт также привел к ранению 2200 человек.

После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль, число погибших израильских граждан достигло 600 человек. Более 2048 человек пострадали, из которых 330 получили серьезные ранения, а у 20 состояние оценивается как критическое, передает «Национальная служба новостей».

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Количество погибших палестинцев с начала нового витка эскалации войны Палестины против Израиля достигло 370. Об этом рассказали в палестинском минздраве. «Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 370», — сообщает аккаунт минздрава в социальной сети X. По информации ведомства, конфликт также привел к ранению 2200 человек. После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль, число погибших израильских граждан достигло 600 человек. Более 2048 человек пострадали, из которых 330 получили серьезные ранения, а у 20 состояние оценивается как критическое, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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