В Палестине подсчитали количество погибших

Минздрав Палестины: с начала войны с Израилем погибло 370 палестинцев

Конфликт с Израилем унес жизни 370 палестинцев, заявили в минздраве Палестины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Количество погибших палестинцев с начала нового витка эскалации войны Палестины против Израиля достигло 370. Об этом рассказали в палестинском минздраве.

«Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 370», — сообщает аккаунт минздрава в социальной сети X. По информации ведомства, конфликт также привел к ранению 2200 человек.

После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль, число погибших израильских граждан достигло 600 человек. Более 2048 человек пострадали, из которых 330 получили серьезные ранения, а у 20 состояние оценивается как критическое, передает «Национальная служба новостей».