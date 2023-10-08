В Палестине подсчитали количество погибших

Конфликт с Израилем унес жизни 370 палестинцев, заявили в минздраве Палестины
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Количество погибших палестинцев с начала нового витка эскалации войны Палестины против Израиля достигло 370. Об этом рассказали в палестинском минздраве.
«Число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 370», —
После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль, число погибших израильских граждан достигло 600 человек. Более 2048 человек пострадали, из которых 330 получили серьезные ранения, а у 20 состояние оценивается как критическое, передает «Национальная служба новостей».
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