В Кургане водитель реанимационной машины спас ребенка от собаки

Неравнодушные курганцы отогнали собаку от девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане на перекрестке улиц Кирова и Куйбышева водитель реанимационной машины спас ребенка от собаки, сорвавшейся с цепи. Об этом рассказала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Виктория Соловьева.

«Вчера на перекрестке Кирова-Куйбышева в частном секторе бешеная собака сорвалась вместе с цепью и побежала на моего ребенка. Мужчина, сидящий в автомобиле реанимации, сначала начал сигналить, но когда понял, что собака продолжает бежать, быстро поставил машину на аварийку, выскочил из нее и побежал отбивать девочку от собаки. Благодаря ему собака не успела тронуть ребенка. Я, мама этой девочки, говорю огромное спасибо, что не бросили ее в беде и благодарю вас за ваше доброе сердце», — написала Соловьева в паблике «Типичный Курган».

Также девушка поблагодарила за помощь женщину, которая так же выскочила из машины и побежала к ребенку, когда увидела бегущую к ней собаку и услышала сигналы реанимации. «Спасибо, что попытались успокоить девочку от слез и стресса, что позвонили с ее телефона родителям и повезли к дому, узнав адрес», — написала она.

Ранее сообщалось, что на жителей Шадринска напала овчарка, которую выгуливала девочка-подросток. Собака находилась на самовыгуле без намордника и поводка. На просьбы убрать животное ее хозяйка ответила, что овчарка может ее укусить.