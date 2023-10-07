Свердловский священник погиб на Украине от обстрела ВСУ

08 октября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Православного монаха похоронят в Алапаевске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инок (православный монах — прим. URA.RU) Терентий, известный как Валерий Дмитриев, из Алапаевска (Свердловская область) попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО и скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова. «Сегодня погиб инок Терентий (в миру Дмитриев Валерий Иванович). Вывозил раненых с поля боя, прямое попадание в машину. Похоронят его в монастыре в Алапаевске. Очень светлый был человек», — написала Оксана Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам православной активистки, инок Терентий служил в добровольческом отряде в зоне спецоперации на Украине с декабря 2022 года. «На Донбасс он и раньше ездил, как начался конфликт, и он туда сразу же поехал», — добавила Иванова.

Инок (православный монах — прим. URA.RU) Терентий, известный как Валерий Дмитриев, из Алапаевска (Свердловская область) попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО и скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова. «Сегодня погиб инок Терентий (в миру Дмитриев Валерий Иванович). Вывозил раненых с поля боя, прямое попадание в машину. Похоронят его в монастыре в Алапаевске. Очень светлый был человек», — написала Оксана Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам православной активистки, инок Терентий служил в добровольческом отряде в зоне спецоперации на Украине с декабря 2022 года. «На Донбасс он и раньше ездил, как начался конфликт, и он туда сразу же поехал», — добавила Иванова.