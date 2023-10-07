07 октября 2023

Свердловский священник погиб на Украине от обстрела ВСУ

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, крест, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Православного монаха похоронят в Алапаевске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инок (православный монах — прим. URA.RU) Терентий, известный как Валерий Дмитриев, из Алапаевска (Свердловская область) попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО и скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова.

«Сегодня погиб инок Терентий (в миру Дмитриев Валерий Иванович). Вывозил раненых с поля боя, прямое попадание в машину. Похоронят его в монастыре в Алапаевске. Очень светлый был человек», — написала Оксана Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам православной активистки, инок Терентий служил в добровольческом отряде в зоне спецоперации на Украине с декабря 2022 года. «На Донбасс он и раньше ездил, как начался конфликт, и он туда сразу же поехал», — добавила Иванова.

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Инок (православный монах — прим. URA.RU) Терентий, известный как Валерий Дмитриев, из Алапаевска (Свердловская область) попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО и скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова. «Сегодня погиб инок Терентий (в миру Дмитриев Валерий Иванович). Вывозил раненых с поля боя, прямое попадание в машину. Похоронят его в монастыре в Алапаевске. Очень светлый был человек», — написала Оксана Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам православной активистки, инок Терентий служил в добровольческом отряде в зоне спецоперации на Украине с декабря 2022 года. «На Донбасс он и раньше ездил, как начался конфликт, и он туда сразу же поехал», — добавила Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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