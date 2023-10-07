Свердловский священник погиб на Украине от обстрела ВСУ

Инок (православный монах — прим. URA.RU) Терентий, известный как Валерий Дмитриев, из Алапаевска (Свердловская область) попал под обстрел Вооруженных сил Украины в зоне СВО и скончался. Об этом заявила православная активистка Оксана Иванова.
«Сегодня погиб инок Терентий (в миру Дмитриев Валерий Иванович). Вывозил раненых с поля боя, прямое попадание в машину. Похоронят его в монастыре в Алапаевске. Очень светлый был человек», — написала Оксана Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам православной активистки, инок Терентий служил в добровольческом отряде в зоне спецоперации на Украине с декабря 2022 года. «На Донбасс он и раньше ездил, как начался конфликт, и он туда сразу же поехал», — добавила Иванова.
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