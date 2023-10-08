08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

Для курганских больниц закупят новогодние арт-объекты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, шар, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
Новогодние фигуры украсят Курганскую областную больницу Фото:

Курганская областная больница №2 заказала новогодние арт-объекты на сумму 1,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Новогодние фигуры „Дед мороз“, „Шар“ и „Афиша желаний“ доставляются поставщиком самостоятельно по адресам: Курган, улица Карбышева, 27, улица Советская, 161, р. п. Варгаши, ул. Комсомольская, д. 44, с. Белозерское, ул. Советская, д. 36-а. Заказчик: Курганская областная больница №2. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн 859 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера.

В документации закупки уточняется, что поставщик товара должен привезти в больницы шесть фигур. По два арт-объекта в Курган и по одному на Варгаши и село Белозерское.

Ранее Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Финансирование осуществлялось за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности медучреждения.

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Курганская областная больница №2 заказала новогодние арт-объекты на сумму 1,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Новогодние фигуры „Дед мороз“, „Шар“ и „Афиша желаний“ доставляются поставщиком самостоятельно по адресам: Курган, улица Карбышева, 27, улица Советская, 161, р. п. Варгаши, ул. Комсомольская, д. 44, с. Белозерское, ул. Советская, д. 36-а. Заказчик: Курганская областная больница №2. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн 859 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. В документации закупки уточняется, что поставщик товара должен привезти в больницы шесть фигур. По два арт-объекта в Курган и по одному на Варгаши и село Белозерское. Ранее Курганская областная больница №2 закупала светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Финансирование осуществлялось за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности медучреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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