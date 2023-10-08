08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

В Кургане раскрыли размер премии для победителей молодежного конкурса. Фото

Победители профконкурса среди молодежи в Кургане получили по 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Лидеры профмастерства в сфере молодежной политики получили премии в Кургане Фото:

В Кургане назвали имена победителей конкурса профмастерства среди работников сферы молодежной политики. Они получили дипломы и премии. Информация об этом опубликована в группе департамента образования Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Победителями конкурса профмастерства в сфере молодежной политики стали: Екатерина Ланьшакова-Шабалтай, Анастасия Каргапольцева и Елизавета Сергийчик. Им вручили премии по 15 тысяч рублей на каждого, дипломы победителя и наградные стелы», — указано в посте регионального депобра.

По данным департамента образования, конкурс предусматривал несколько номинаций. Премии полагались в номинациях — «Лучший специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области», «Лучший куратор по работе с молодежью образовательной организации Курганской области», «Будущий специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области».

В Кургане вручили дипломы и денежные призы победителям конкурса профмастерства в сфере молодежной политики
В Кургане вручили дипломы и денежные призы победителям конкурса профмастерства в сфере молодежной политики
Фото:

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В Кургане назвали имена победителей конкурса профмастерства среди работников сферы молодежной политики. Они получили дипломы и премии. Информация об этом опубликована в группе департамента образования Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Победителями конкурса профмастерства в сфере молодежной политики стали: Екатерина Ланьшакова-Шабалтай, Анастасия Каргапольцева и Елизавета Сергийчик. Им вручили премии по 15 тысяч рублей на каждого, дипломы победителя и наградные стелы», — указано в посте регионального депобра. По данным департамента образования, конкурс предусматривал несколько номинаций. Премии полагались в номинациях — «Лучший специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области», «Лучший куратор по работе с молодежью образовательной организации Курганской области», «Будущий специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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