В Кургане назвали имена победителей конкурса профмастерства среди работников сферы молодежной политики. Они получили дипломы и премии. Информация об этом опубликована в группе департамента образования Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«Победителями конкурса профмастерства в сфере молодежной политики стали: Екатерина Ланьшакова-Шабалтай, Анастасия Каргапольцева и Елизавета Сергийчик. Им вручили премии по 15 тысяч рублей на каждого, дипломы победителя и наградные стелы», — указано в посте регионального депобра.
По данным департамента образования, конкурс предусматривал несколько номинаций. Премии полагались в номинациях — «Лучший специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области», «Лучший куратор по работе с молодежью образовательной организации Курганской области», «Будущий специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области».
В Кургане вручили дипломы и денежные призы победителям конкурса профмастерства в сфере молодежной политики
Фото: группа департамента образования Курганской области в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/donkurgan?z=photo-142522130_457254752%2Falbum-142522130_00%2Frev
В Кургане назвали имена победителей конкурса профмастерства среди работников сферы молодежной политики. Они получили дипломы и премии. Информация об этом опубликована в группе департамента образования Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Победителями конкурса профмастерства в сфере молодежной политики стали: Екатерина Ланьшакова-Шабалтай, Анастасия Каргапольцева и Елизавета Сергийчик. Им вручили премии по 15 тысяч рублей на каждого, дипломы победителя и наградные стелы», — указано в посте регионального депобра. По данным департамента образования, конкурс предусматривал несколько номинаций. Премии полагались в номинациях — «Лучший специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области», «Лучший куратор по работе с молодежью образовательной организации Курганской области», «Будущий специалист сферы государственной молодежной политики Курганской области».