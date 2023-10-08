Трамп-младший: боевики ХАМАС расстреливают израильтян американскими автоматами

Сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший увидел на фотографиях с Израиля то, что палестинцы держат у себя в руках американское оружие. Тем самым он отреагировал на сюжет Sky News, в котором военные на западном берегу радуются вторжению ХАМАСа.
«Автоматы, [которые держат вооруженные палестинцы], скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — написал Дональд Трамп-младший на своей страницы в X (ранее Twitter). Он также задался вопросом: могут ли эти автоматы принадлежать Талибану (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Ранее США поставили организации 70 тысяч М4.
До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин также отмечала, что Штаты могли продать оружие ХАМАСу. По ее словам, поставки, вероятно, шли с запасов для Украины. При этом, администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль.
В Израиле началась война 7 октября после вторжения ХАМАС со стороны сектора Газа. За первый день боев ЦАХАЛ (армия Израиля) уничтожила большую часть боевиков. Однако ситуация остается критической, 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, сообщает RT. МК.RU пишет, что Израиль запросил у США ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол».
Сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший увидел на фотографиях с Израиля то, что палестинцы держат у себя в руках американское оружие. Тем самым он отреагировал на сюжет Sky News, в котором военные на западном берегу радуются вторжению ХАМАСа. «Автоматы, [которые держат вооруженные палестинцы], скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — написал Дональд Трамп-младший на своей страницы в X (ранее Twitter). Он также задался вопросом: могут ли эти автоматы принадлежать Талибану (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Ранее США поставили организации 70 тысяч М4. До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин также отмечала, что Штаты могли продать оружие ХАМАСу. По ее словам, поставки, вероятно, шли с запасов для Украины. При этом, администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль. В Израиле началась война 7 октября после вторжения ХАМАС со стороны сектора Газа. За первый день боев ЦАХАЛ (армия Израиля) уничтожила большую часть боевиков. Однако ситуация остается критической, 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, сообщает RT. МК.RU пишет, что Израиль запросил у США ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол».