Трамп-младший: боевики ХАМАС расстреливают израильтян американскими автоматами

09 октября 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

США могли поставить ХАМАСу оружие, хотя страна поддерживает Израиль в войне, заявил Трамп-младший Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший увидел на фотографиях с Израиля то, что палестинцы держат у себя в руках американское оружие. Тем самым он отреагировал на сюжет Sky News, в котором военные на западном берегу радуются вторжению ХАМАСа. «Автоматы, [которые держат вооруженные палестинцы], скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — написал Дональд Трамп-младший на своей страницы в X (ранее Twitter). Он также задался вопросом: могут ли эти автоматы принадлежать Талибану (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Ранее США поставили организации 70 тысяч М4. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин также отмечала, что Штаты могли продать оружие ХАМАСу. По ее словам, поставки, вероятно, шли с запасов для Украины. При этом, администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль. В Израиле началась война 7 октября после вторжения ХАМАС со стороны сектора Газа. За первый день боев ЦАХАЛ (армия Израиля) уничтожила большую часть боевиков. Однако ситуация остается критической, 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, сообщает RT. МК.RU пишет, что Израиль запросил у США ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший увидел на фотографиях с Израиля то, что палестинцы держат у себя в руках американское оружие. Тем самым он отреагировал на сюжет Sky News, в котором военные на западном берегу радуются вторжению ХАМАСа. «Автоматы, [которые держат вооруженные палестинцы], скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — написал Дональд Трамп-младший на своей страницы в X (ранее Twitter). Он также задался вопросом: могут ли эти автоматы принадлежать Талибану (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Ранее США поставили организации 70 тысяч М4. До этого конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин также отмечала, что Штаты могли продать оружие ХАМАСу. По ее словам, поставки, вероятно, шли с запасов для Украины. При этом, администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль. В Израиле началась война 7 октября после вторжения ХАМАС со стороны сектора Газа. За первый день боев ЦАХАЛ (армия Израиля) уничтожила большую часть боевиков. Однако ситуация остается критической, 8 октября был открыт второй фронт со стороны Ливана, сообщает RT. МК.RU пишет, что Израиль запросил у США ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол».