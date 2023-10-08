В США подтвердили, что Украина могла вооружить ХАМАС

Конгрессвумен Грин: оружие ХАМАС могло быть привезено с Украины

08 октября 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

ХАМАС может использовать против Израиля оружие ВСУ, заявила Марджори Тейлор Грин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Возможность осуществления поставок американского оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС для использования против Израиля вполне возможно. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин. «Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое», — написала Тейлор Грин в соцсети X. Она отметила, что необходимо отслеживать серийные номера американского оружия, использованного ХАМАСом. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что оружие, отправленное НАТО на Украину, могло быть перепродано боевикам ХАМАС, атакующим Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что деньги американских налогоплательщиков не использовались для атак на Израиль. Вашингтон также получил запрос от Израиля о предоставлении военной помощи, но пока не принял конкретное решение. Израиль объявил о войне в своей стране 8 августа после того, как ХАМАС атаковал приграничные районы Израиля и выпустил тысячи ракет, прорвав систему ПВО «Железный купол».

Возможность осуществления поставок американского оружия с Украины палестинскому движению ХАМАС для использования против Израиля вполне возможно. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин. «Американское оружие, используемое ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое», — написала Тейлор Грин в соцсети X. Она отметила, что необходимо отслеживать серийные номера американского оружия, использованного ХАМАСом. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что оружие, отправленное НАТО на Украину, могло быть перепродано боевикам ХАМАС, атакующим Израиль. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что деньги американских налогоплательщиков не использовались для атак на Израиль. Вашингтон также получил запрос от Израиля о предоставлении военной помощи, но пока не принял конкретное решение. Израиль объявил о войне в своей стране 8 августа после того, как ХАМАС атаковал приграничные районы Израиля и выпустил тысячи ракет, прорвав систему ПВО «Железный купол».