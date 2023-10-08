В Челябинской области кадровый голод вырос в 1,5 раза

09 октября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Челябинцам стало легче найти работу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области кадровый голод за год вырос в полтора раза. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в сентябре на одну активную вакансию приходилось 2,5 активных резюме. «По итогам сентября на одну активную вакансию в регионе приходится 2,5 активных резюме. Год назад показатель составлял 3,8 резюме. За год кадровый голод в регионе усилился в 1,5 раза», — сообщили в HeadHunter. Наиболее остро на данном этапе кадровый дефицит ощущается в автобизнесе, где на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме. В рейтинг самых востребованных специалистов вошли продавцы (1,4 резюме), рабочий персонал (1,5 резюме), строители (1,7 резюме), также — медики и фармацевты, работники сферы гостеприимства, транспортники и аграрии. В результате сложившейся на рынке труда ситуации соискатели могут быстро найти работу в то время, как работодатели вынуждены тратить время на поиск подходящего сотрудника. При этом в четырех направлениях трудовой деятельности сложился профицит. В частности, переизбыток кадров наблюдается в среде высших менеджеров (10,7 резюме на вакансию), маркетологов (12,6 резюме), консультантов (13,7 резюме) и сфере развлечений (22,6 резюме).

В Челябинской области кадровый голод за год вырос в полтора раза. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в сентябре на одну активную вакансию приходилось 2,5 активных резюме. «По итогам сентября на одну активную вакансию в регионе приходится 2,5 активных резюме. Год назад показатель составлял 3,8 резюме. За год кадровый голод в регионе усилился в 1,5 раза», — сообщили в HeadHunter. Наиболее остро на данном этапе кадровый дефицит ощущается в автобизнесе, где на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме. В рейтинг самых востребованных специалистов вошли продавцы (1,4 резюме), рабочий персонал (1,5 резюме), строители (1,7 резюме), также — медики и фармацевты, работники сферы гостеприимства, транспортники и аграрии. В результате сложившейся на рынке труда ситуации соискатели могут быстро найти работу в то время, как работодатели вынуждены тратить время на поиск подходящего сотрудника. При этом в четырех направлениях трудовой деятельности сложился профицит. В частности, переизбыток кадров наблюдается в среде высших менеджеров (10,7 резюме на вакансию), маркетологов (12,6 резюме), консультантов (13,7 резюме) и сфере развлечений (22,6 резюме).